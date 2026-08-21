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Neue Billig-Airline: Flüge ab 19 Euro

Weißes Passagierflugzeug fliegt vor bewölktem Himmel.
© Getty Images
Wer günstig nach Spanien reisen möchte, darf sich freuen. Eine neue Billig-Airline betritt den europäischen Markt und verspricht Verbindungen zu absoluten Top-Preisen.
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Am Dienstag, 1. Dezember, hebt der erste Flug von Santiago de Compostela nach Saragossa ab. Mit Fly2Galicia startet eine neue Marke, die Santiago de Compostela mit mehreren Städten im In- und Ausland verbinden wird. Für österreichische Urlauber könnte das Angebot ebenfalls spannend sein, da internationale Verbindungen unter anderem vom nahegelegenen München aus angeboten werden. Auf dem spanischen Flugplan stehen neben Saragossa auch Alicante und Granada.

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Weitere Ziele für Europa

International sollen Reisende neben München auch nach Brüssel, Prag, Mailand und Venedig fliegen können. Nach Angaben des Branchenportals "aerotelegraph" ist geplant, dass die meisten dieser Strecken zweimal pro Woche bedient werden. Am Flughafen Santiago de Compostela soll dafür ein Airbus A320 stationiert werden, der je nach Konfiguration Platz für 150 bis 190 Passagiere bietet. Flüge lassen sich laut Anbieter bereits bis einschließlich Oktober 2027 buchen.

So viel kosten die Tickets

Für viele Reisende dürfte vor allem das Preismodell interessant sein. Wie die britische Zeitung "The Sun" berichtet, sollen einfache Flüge bereits ab 19 Euro angeboten werden. Ein aktueller Blick auf die Buchungsseite von Fly2Galicia zeigt für Tickets innerhalb Spaniens Preise ab 21 Euro. Für die Verbindung zwischen München und Santiago de Compostela werden Preise ab 49 Euro angezeigt. In den Tarifen sind laut Unternehmen mindestens ein persönlicher Gegenstand sowie ein Handgepäckstück mit bis zu acht Kilogramm Gewicht enthalten. Es gibt aber auch teurere Optionen, bei denen ein Aufgabegepäckstück inklusive ist.

Besonderes Modell im Hintergrund

Hinter Fly2Galicia steckt allerdings eine besondere Struktur. Nach Informationen von "aerotelegraph" verfügt das Unternehmen über kein eigenes Luftverkehrsbetreiberzeugnis. Es handelt sich somit um eine sogenannte virtuelle Airline, die den operativen Betrieb nicht selbst abwickelt.

Flugbetrieb durch andere Marke

Die Flüge werden von Flyyo durchgeführt, einer Marke einer rumänischen Fluggesellschaft. Fly2Galicia übernimmt nach eigenen Angaben lediglich die Vermarktung, den Vertrieb und die Planung der Strecken, während die praktische Umsetzung komplett bei Flyyo liegt. Das neue Angebot bereichert den europäischen Flugmarkt um eine stark preisgetriebene Option, ohne dass das Unternehmen selbst eigene Flugzeuge in die Luft bringt.

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