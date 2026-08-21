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Roboter ab 2028

KI-Streik: Hyundai-Fabrikarbeiter voller Sorge

Aaron Brüstle
von
Streikende Gewerkschaftsmitglieder mit roten Stirnbändern heben geschlossen die Faust.
© APA/AFP/JUNG YEON-JE
Wegen stockender Gehaltsverhandlungen und Angst vor Jobverlust durch KI und Automatisierung kommt jetzt der erste Großstreik bei Hyundai seit zehn Jahren. Schon 2028 sollen menschenähnliche Roboter in den Fabriken arbeiten.
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Beim südkoreanischen Autobauer Hyundai Motor haben die Beschäftigten am Freitag den ersten Großstreik seit zehn Jahren begonnen. Hintergrund sind festgefahrene Gehaltsverhandlungen, in denen die Gewerkschaft ein höheres Pensionsantrittsalter sowie den Schutz von Arbeitsplätzen vor Künstlicher Intelligenz (KI) und Automatisierung fordert.

Neben höheren Boni verlangen die Arbeitnehmervertreter Garantien für den Erhalt von Stellen, da der Konzern ab 2028 den verstärkten Einsatz von humanoiden Robotern plant.

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Members of the Korean Metal Workers' Union shouts slogans during a joint strike rally in front of the Hyundai Motor headquarters in Seoul on August 21, 2026. The union representing workers at South Korean automaker Hyundai Motor staged its first full-day strike in 10 years on August 21, after long-running wage and retirement age talks with management broke down. (Photo by Jung Yeon-je / AFP) © APA/AFP/JUNG YEON-JE

Der eintägige Ausstand, an dem sich auch Beschäftigte der Schwesterfirma Kia sowie Beschäftigte von Zulieferern beteiligen, spiegelt die wachsende Unruhe in der südkoreanischen Arbeitswelt wider.

Vor kurzem hat Hyundai die Roboter-Firma Boston Dynamics vollständig gekauft - für 1,1 Milliarden US-Dollar.

Einer Schätzung der Nachrichtenagentur Yonhap zufolge haben Teilstreiks seit Ende Juli bereits zu einem Produktionsausfall von rund 55.200 Fahrzeugen im Wert von 1,67 Mrd. Dollar (knapp 1,4 Mrd. Euro) geführt. Die Gewerkschaft zeigte sich weiter offen für eine Wiederaufnahme der Gespräche, drohte jedoch mit weiteren Streiks, falls das Management keine zukunftsweisenden Vorschläge vorlege. Hyundai erklärte seinerseits, man setze auf eine Lösung durch Dialog.

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