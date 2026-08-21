oe24
TV
E-Paper
Immo
Business

"Große Show"

Tesla bringt Elektro-Lastwagen nach Europa

OR
von
Tesla E-Laster und ein Antriebsstrang werden auf einer Messe von Besuchern betrachtet.
© apa
Die E-Laster-Einführung verzögerte sich. Bei der Automesse IAA Nutzfahrzeuge in Hannover will Tesla eine "große Show" bieten.  Elon Musk hypt den Termin bereits.
OE24 auf Google bevorzugen

Tesla will seinen um Jahre verzögerten Elektro-Sattelschlepper auch in Europa auf den Markt bringen. Details zur Einführung des Tesla Semi sowie technische Daten soll es auf der IAA Nutzfahrzeuge in Hannover geben, wie der von Tech-Milliardär Elon Musk geführte Autobauer auf der Plattform X ankündigte. Die Messe läuft in diesem Jahr von 15. bis 20. September, zuvor gibt es am 14. September einen Pressetag.

Sattelschlepper Semi

Teslas Sattelschlepper wurde bereits 2017 vorgestellt und sollte nach damaligen Ankündigungen ursprünglich 2019 in die Produktion gehen. Doch Tesla schob den Start mehrfach auf, etwa unter Verweis darauf, dass Batterien dringender für Autos wie den Bestseller Model 3 gebraucht würden. Die Produktion in größeren Stückzahlen lief schließlich im April dieses Jahres im US-Bundesstaat Nevada an. In den USA wurden erste Tesla-Laster an Kunden wie den Getränke- und Snackkonzern PepsiCo ausgeliefert.

Auch interessant

Barfuß auf dem Red Carpet? Margaret Qualley taucht im skurrilen Chanel-Look auf

Ella Langley bremst Whitney und Mariah aus

Austria vor Europacup-Abschied: "Hätten mehr verdient"

800 Kilometern mit einer Batterieladung

Ein Mann mit Bart lacht und blinzelt in die Sonne vor einem hellen Hintergrund.
GRUENHEIDE, GERMANY - MARCH 13: CEO of Tesla Elon Musk gets in a car as he leaves the Tesla Gigafactory on March 13, 2024 near Gruenheide, Germany. Musk is visiting the plant following an arson attack on March 4 on a nearby power transmission tower that left the factory without electricity until March 11. A leftist activists group called "Vulkan Group" ("Vulkangruppe") has taken responsibility for the attack. (Photo by Maja Hitij/Getty Images) © Getty Images

Tesla gibt für den Semi eine geschätzte Reichweite von bis zu gut 800 Kilometern mit einer Batterieladung an. In Europa würde der Sattelschlepper gegen bereits verfügbare Konkurrenz-Lastwagen europäischer Hersteller antreten. Tesla hatte den Semi auch bereits auf der IAA Nutzfahrzeuge vor zwei Jahren ausgestellt.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

KI-Streik: Hyundai-Fabrikarbeiter voller Sorge

Austro-Startup revolutioniert die künstliche Intelligenz

Ministerium warnt vor Fake-Mails zur Familienbeihilfe

UNIQA steigerte Halbjahresgewinn um 10,5%

Katastrophendürre UND wegen Krieg Weizenknappheit

Tesla bringt Elektro-Lastwagen nach Europa

Darum steigt der Bitcoin jetzt wieder

China droht: Streit um Mediamarkt-Übernahme

EU plant neue Pflichten für E-Autos

Bitcoin-Kurs steigt in 2 Tagen um 16.000 Dollar