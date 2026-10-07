Erst Strom weg, dann 30 Banken offline: DAS war los

Am Dienstagnachmittag konnten tausende Österreicher nicht mit ihrer Bankomatkarte zahlen, Geld abheben oder Online-Überweisungen tätigen. Der Grund war ein Stromausfall in einem Rechenzentrum im Tirol.

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oe24 liefert die Erklärung für den stundenlangen System-Crash vieler Banken in Österreich. Am Dienstagnachmittag kämpften österreichweit rund 30 Banken mit einem Systemausfall. Darunter der gesamte Hypo- , und Volksbanken-Sektor, die Bank99 (Post) sowie ein Teil der Grawe-Gruppe.

“Die Störung dauerte von 12-20 Uhr. Seitdem laufen die Systeme wieder stabil. Ursache war ein Fehler in der Stromversorgung eines Rechenzentrums.” Peter Auer, Kommunikationschef des Rechenzentrums Accenture TiGitial GmbH, zum Vorfall am Dienstag

Wie oe24 vom Kommunikationschef des Tiroler Rechenzentrums Accenture TiGitial erfährt, sorgte ein Stromausfall für die stundenlange Störung. Mittlerweile laufen die Systeme wieder, erklärt Peter Auer. "Bleibende Schäden gibt es nicht", sagt Auer: "Es wurde alles behoben."

Wichtig zu erwähnen: Die Websites der Banken waren STETS online, dort wurde auch über den Systemfehler informiert. "Die Websites werden bei einem anderen Rechenzentrum gehostet", so ein Insider. Dass die wesentlichen Bank-Services versagten, war für viele Kunden allerdings ärgerlich genug.

Kein Cyberangriff

Von der Volksbank Wien heißt es zu oe24, dass der Ausfall auf "Wartungsarbeiten im Rechenzentrum" zurückzuführen sind.

“Die Bankenservices stehen wieder flächendeckend zur Verfügung. Ursache der gestrigen vorübergehenden Ausfälle war ein technisches Problem im Zuge von Wartungsarbeiten in einem Rechenzentrum. Es handelte sich nicht um einen Cyberangriff. Daten waren zu keiner Zeit beeinträchtigt.” Volksbank Wien

Einen Cyberangriff gab es nicht.

"Der Dienstleister konnte die Situation über Nacht stabilisieren"

Eine weitere Rückmeldung von der bank99 (Post) zeigt, dass die meisten Services wieder voll zur Verfügung stehen.

“Die Einschränkungen traten gestern im Laufe des Tages auf, Grund war eine Störung bei unserem externen Dienstleister Accenture TiGital. Der Dienstleister konnte die Situation über Nacht stabilisieren. Die Services stehen unseren Kund*innen wieder weitgehend zur Verfügung. In Einzelfällen kann es in den nächsten Stunden noch zu geringfügigen Einschränkungen kommen. Die Teams arbeiten weiterhin mit höchster Priorität daran, die letzten verbleibenden Beeinträchtigungen vollständig zu beheben.” bank99

"Wir entschuldigen uns im Namen der bank99 für die entstandenen Unannehmlichkeiten", heißt es von der Bank.

Der Systemausfall war von kurzer Dauer, zeigt aber, dass es immer nützlich ist, auch Bargeld dabei zu haben.