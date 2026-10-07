Stars feiern 15 Jahre SPAR Mahlzeit!

Am Dienstag wurde auf 15 Jahre SPAR Mahlzeit! angestoßen. Gleichzeitig feierte das neue Kochbuch mit 60 Rezepten seine offizielle Veröffentlichung.

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Jubiläum. Gestern wurde im Lokal dasMezzanin gemeinsam auf 15 Jahre SPAR Mahlzeit! und die Veröffentlichung des neuen SPAR Mahlzeit! Kochbuchs angestoßen.

Das druckfrische Buch vereint 60 Rezepte sowie Geschichten und Persönlichkeiten, die SPAR Mahlzeit! über die Jahre begleitet haben.

Patricia Kaiser und Haya Molcho © Andreas Tischler / Vienna Press

Starköchin Johanna Maier © Andreas Tischler / Vienna Press

Mitgefeiert haben u.a. die SpitzenköchInnen Paul Ivic, Haya Molcho, Christina Bauer, Viktoria Fahringer und Johanna Maier.