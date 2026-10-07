Stars feiern 15 Jahre SPAR Mahlzeit!
Jubiläum. Gestern wurde im Lokal dasMezzanin gemeinsam auf 15 Jahre SPAR Mahlzeit! und die Veröffentlichung des neuen SPAR Mahlzeit! Kochbuchs angestoßen.
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Das druckfrische Buch vereint 60 Rezepte sowie Geschichten und Persönlichkeiten, die SPAR Mahlzeit! über die Jahre begleitet haben.
Mitgefeiert haben u.a. die SpitzenköchInnen Paul Ivic, Haya Molcho, Christina Bauer, Viktoria Fahringer und Johanna Maier.
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