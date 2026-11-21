Ab dem 10. Juli 2027 gilt europaweit eine neue Regel für Bargeld: Wer größere Summen in bar bezahlen möchte, stößt bald an eine feste Grenze.

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Für viele gehört das Bezahlen mit Scheinen und Münzen zum Alltag dazu. Doch damit ist bei größeren Beträgen bald Schluss.

Mit der neuen EU-Geldwäscheverordnung gilt ab dem 10. Juli 2027 erstmals eine einheitliche Bargeldobergrenze von 10.000 Euro in der gesamten Europäischen Union. Das Ziel der EU: Geldwäsche und Kriminalität sollen eingedämmt werden.

Kein Trick mit Teilzahlungen

Sobald ein Unternehmen an einem Geschäft beteiligt ist, wird es ab Juli 2027 streng. Es spielt dabei keine Rolle, ob du etwas kaufst oder als Privatperson an einen Händler verkaufst: Wer ein Fahrzeug oder eine neue Küche beim Händler kauft, darf maximal 10.000 Euro in bar auf den Tisch legen. Der Rest muss überwiesen oder per Karte gezahlt werden.

Eine Rechnung über 15.000 Euro einfach in zwei Barzahlungen aufzuteilen („Stückelung“), ist ausdrücklich verboten.

Bei bestimmten Branchen – etwa beim Kauf von Gold, Schmuck oder Luxusuhren – müssen Händler bereits ab einer Summe von 3.000 Euro deine Personalien aufnehmen.

Diese Ausnahmen gibt es

Privatgeschäfte bleiben frei Für viele Bürgerinnen und Bürger gibt es jedoch Entwarnung. Geschäfte rein unter Privatpersonen sind von der neuen EU-Obergrenze ausgenommen. Wenn du also dein gebrauchtes Auto privat an eine andere Privatperson verkaufst, darfst du weiterhin mehr als 10.000 Euro in bar annehmen oder bezahlen – vorausgesetzt, keiner der beiden handelt gewerblich.

Vorsicht aber bei der Bank: Wer größere Bargeldsummen auf das eigene Konto einzahlt, muss mit Rückfragen rechnen. Banken sind verpflichtet, ab bestimmten Schwellenwerten einen Herkunftsnachweis zu verlangen.