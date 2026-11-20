Der US-amerikanische KI-Entwickler Anthropic erlebt nach seinem Sprung auf das New Yorker Börsenparkett einen herben Dämpfer.

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Nach der Ausgabe der Papiere bei der Rekord-IPO geriet die Anthropic-Aktie am Freitag im frühen US-Handel massiv unter Druck und verlor rund 10 Prozent an Wert.

Historischer Milliarden-Börsengang an der Wall Street

Mit dem Börsendebüt an der Nasdaq sicherte sich das Unternehmen ein Emissionsvolumen von satten 81,3 Milliarden US-Dollar. Damit handelt es sich um das größte IPO aller Zeiten, das die bisherigen Maßstäbe der Finanzgeschichte sprengte.

111 Dollar geknackt

Die Aktien von Anthropic starteten am Donnerstag mit einem Kursplus von 34 Prozent in den Handel an der Nasdaq, wodurch der KI-Riese kurzzeitig mit rund 2 Billionen US-Dollar bewertet wurde. © APA/AFP/CHARLY TRIBALLEAU

Bereits am Donnerstag hatte das Papier bei einem ersten Kurs von 111,50 Dollar eröffnet. Doch die Euphorie währte nur kurz: Noch während des gestrigen Handelsverlaufs setzte eine spürbare Korrektur ein, die den Schlusskurs auf 97,17 Dollar drückte.

Zum Handelsstart am Freitag weitete sich der Abverkauf weiter aus, wobei der Kurs am Vormittag auf rund 92,12 Dollar absackte – ein Minus von über fünf Prozent gegenüber dem Vortagesschluss und ein Minus von neun Prozent zum Handelsauftakt.

Breiter Abverkauf im gesamten Technologiesektor

Die Talfahrt von Anthropic steht nicht isoliert da, sondern reiht sich in eine spürbare Konsolidierung des gesamten Sektors für Künstliche Intelligenz ein. An den internationalen Finanzmärkten dominieren zunehmend Zweifel, ob sich die immensen Investitionen der vergangenen Quartale rasch genug bezahlt machen.

Die wichtigsten Belastungsfaktoren für die Tech-Branche:

Beben an der Chip-Spitze: Der schockierende Rauswurf von Konzernchef Jensen Huang beim Branchenriesen Nvidia verunsichert Technologie-Investoren weltweit nachhaltig.

Der schockierende Rauswurf von Konzernchef Jensen Huang beim Branchenriesen Nvidia verunsichert Technologie-Investoren weltweit nachhaltig. Gedämpfte Stimmung bei Rechenzentren: Großprojekte und Rechenzentrumskapazitäten sehen sich wachsender Skepsis hinsichtlich Energiebedarf und Genehmigungsverfahren gegenüber.

Großprojekte und Rechenzentrumskapazitäten sehen sich wachsender Skepsis hinsichtlich Energiebedarf und Genehmigungsverfahren gegenüber. Zinsdruck auf Großprojekte: Anhaltend hohe Zinsen belasten die Finanzierungspläne für den weltweiten Ausbau einer KI-Infrastruktur, der auf mehrere Billionen Dollar geschätzt wird.

Anhaltend hohe Zinsen belasten die Finanzierungspläne für den weltweiten Ausbau einer KI-Infrastruktur, der auf mehrere Billionen Dollar geschätzt wird. Schwäche bei Branchengrößen: Neben Nvidia und AMD mussten auch die großen Hyperscaler wie Amazon und Microsoft am Freitag spürbare Kursverluste hinnehmen.

Geteilte Meinungen

In den Chefetagen der Banken und Analysehäuser sorgt die Bewertung des Börsenneulings für intensive Diskussionen. Die Einschätzungen gehen derzeit weit auseinander. Jeder Aktionär muss sich bewusst sein: Das Papier kann fallen.

oe24-Wirtschaftschef Aaron Brüstle hat bereits vor dem Börsengang gewarnt. KI-Knall: Nicht die Finger verbrennen beim Anthropic-Börsengang