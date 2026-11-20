Nur einen Tag nach dem spektakulären Börsendebüt verliert die Aktie des KI-Unternehmens Anthropic deutlich an Wert. Zeitweise ging es im vorbörslichen Handel um mehr als zehn Prozent nach unten.

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Der Entwickler des Chatbots Claude hatte am Donnerstag einen fulminanten Börsenstart hingelegt. Die Aktie wurde zu 83 Dollar ausgegeben, der erste Kurs an der Nasdaq lag bei 111,50 Dollar – ein Plus von rund 34 Prozent. Doch die Euphorie hielt nicht lange an.

Ein Großteil der Gewinne ist weg

Bereits zum Handelsschluss am Donnerstag war der anfängliche Kursaufschlag deutlich geschrumpft. Am Freitag fiel die Aktie vorbörslich zeitweise auf 87,41 Dollar. Damit lag sie rund 21 Prozent unter ihrem ersten Börsenkurs. Über dem Ausgabepreis von 83 Dollar notierte sie allerdings weiterhin.

Auch die Bewertung des Unternehmens geriet dadurch unter Druck. Beim Börsenstart war Anthropic mit rund zwei Billionen Dollar bewertet worden. Zwischenzeitlich schrumpfte der rechnerische Börsenwert um rund 430 Milliarden Dollar. Dabei handelt es sich um einen Rückgang der Bewertung – nicht um Geld, das tatsächlich aus dem Unternehmen abgeflossen ist.

Anleger zweifeln an KI-Milliarden

Hinter dem Kursrutsch steckt auch die Frage, ob sich die gewaltigen Investitionen in künstliche Intelligenz langfristig rechnen. Anthropic wächst zwar rasant, benötigt für seine KI-Modelle aber enorme Rechenkapazitäten und damit viel Kapital.

Laut Bloomberg gehen Analysten von Goldman Sachs davon aus, dass Anthropic erst ab 2030 nach laufenden Ausgaben und Investitionen einen Überschuss erwirtschaften könnte. Gleichzeitig wächst der Konkurrenzdruck durch OpenAI, Google und günstigere KI-Modelle aus China.

Auch SpaceX erlebte einen Stimmungsumschwung

Ein ähnliches Muster gab es zuletzt bei SpaceX: Nach einem gefeierten Börsengang im Juni fiel die Aktie Wochen später sogar unter ihren Ausgabepreis. Bei Anthropic kam die Ernüchterung deutlich schneller.