Volle Wartezimmer und streikende Technik: Wiederholte Ausfälle beim e-Card-System sorgen in österreichischen Ordinationen aktuell für viel Frust, Mehraufwand und gedruckte Rezepte.

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Wien. Wartezimmer voll, Technik streikt: Ausgerechnet bei hohem Infektionsgeschehen kämpfen Ärztinnen und Ärzte wiederholt mit Ausfällen der e-Card-Infrastruktur. Die Österreichische Ärztekammer schlägt deshalb Alarm. "Dieses Szenario ist nun schon mehrmals aufgetreten und lähmt uns in unserer Arbeit", kritisiert ÖÄK-Vizepräsident Edgar Wutscher. Besonders bitter für Patientinnen und Patienten: Fällt das System aus, lassen sich keine e-Rezepte ausstellen – Betroffene müssen das Rezept persönlich in der Praxis abholen und gedruckt in die Apotheke bringen. Für Wutscher ist bei derart schnellen Überlastungen der digitalen Infrastruktur das Ziel der digitalen Transformation "klar verfehlt".

Zeit für die Patienten geht verloren

Neben dem Rezept-Stopp sorgt ein Ausfall für massive Probleme in den Ordinationen. Weil die e-Card fest in die Praxissoftware integriert ist, stocken bei Störungen sowohl die Dokumentation als auch die Abrechnung der ärztlichen Leistungen – klare Regelungen für den Ernstfall würden fehlen, kritisiert die Ärztekammer. Für Alexander Moussa, Leiter des ÖÄK-Referats für "e-Health in Ordinationen", geht dadurch wertvolle Zeit für die Patienten verloren.

"Diese technischen Ausfälle kosten uns viel Zeit – Zeit, die wir für unsere Patientinnen und Patienten benötigen. Zudem ist nicht geklärt, wer die ökonomische Haftung für die Ausfälle übernimmt, denn der Mehraufwand sollte entsprechend vergütet werden", fordert Moussa.

Drei IT-Firmen statt einer Lösung

Kritik übt die Ärztekammer auch an den zersplitterten Strukturen hinter der Gesundheits-IT. Zuständig sind mit der SVC (verantwortlich für die e-Card), der ITSV und der ELGA GmbH gleich drei unterschiedliche Unternehmen: Während SVC und ITSV dem Dachverband der Sozialversicherungsträger gehören, teilen sich Bund, Länder und Sozialversicherung die ELGA GmbH zu je einem Drittel. Moussa stellt diese Aufteilung infrage und regt an, die drei Firmen aus Kosten- und Effizienzgründen zu einem einzigen Unternehmen zusammenzulegen.