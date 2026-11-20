Bei einem russischen Angriff auf Kiew wurde auch die österreichische Botschaft beschädigt. Geschäftsträger Daniel Röthlin war während der Explosion selbst im Gebäude und schildert die dramatischen Momente.

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Gegen 16.30 Uhr am Donnerstag befanden sich neben Daniel Röthlin noch etwa zehn weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der österreichischen Botschaft in Kiew, als es im unmittelbaren Umfeld zu einer sehr lauten Explosion kam, die im Gebäude deutlich zu spüren war. Wie der Geschäftsträger in der "Morgen-ZiB" auf ORF 2 berichtete, brachte sich das Team zunächst im Schutzraum in Sicherheit, bis die direkte Gefahr vorüber war. Erst danach konnten die Anwesenden das Ausmaß der Schäden begutachten. Durch die enorme Druckwelle gingen zahlreiche Fenster zu Bruch und drei Dienstfahrzeuge wurden beschädigt. Verletzt wurde bei dem Vorfall glücklicherweise niemand, das gesamte Botschaftsteam blieb wohlauf.

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Schwieriger Alltag durch Luftalarm

Laut Röthlin haben sich die russischen Angriffe auf die ukrainische Hauptstadt in den vergangenen Monaten spürbar intensiviert. Die Nächte seien durch wiederholte Raketenattacken oft kurz, was auch das tägliche Leben in der Stadt massiv einschränke. So würden die U-Bahnen den Betrieb einstellen und Transporte zwischen den Brücken über den Dnipro eingeschränkt werden. Zudem schließen Supermärkte und Restaurants bei Luftalarm immer häufiger, wie der Diplomat die aktuelle Lage vor Ort beschreibt.

Schäden werden heute begutachtet

Wie es mit dem Arbeitsalltag in der Vertretung in Kiew nun weitergeht, steht noch nicht fest. Röthlin zufolge steht das Team vor Ort in engem Kontakt mit dem Außenministerium in Wien. Im Laufe des heutigen Tages werden die entstandenen Schäden am Gebäude genau begutachtet. Auf Basis dieser Prüfung soll anschließend entschieden werden, in welcher Form der Dienstbetrieb weitergeführt werden kann.

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Zweiter Vorfall binnen Tagen

Die Beschädigung der Botschaft im Zentrum von Kiew sorgt auch auf höchster politischer Ebene in Österreich für scharfe Reaktionen. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) ließ den russischen Botschafter ins Außenministerium zitieren und veranlasste zusätzliche Schutzmaßnahmen für das Personal vor Ort.

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) zeigte sich schockiert, betonte die Unverletzlichkeit diplomatischer Vertretungen und zeigte sich nach einem Telefonat mit dem Team in Kiew erleichtert über deren Unversehrtheit.

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Es war bereits der zweite Vorfall dieser Art in derselben Woche, nachdem am Dienstag schon das österreichische Honorarkonsulat in Dnipro bei Angriffen beschädigt worden war.