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So gut ist Kaffee wirklich für die Gesundheit

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Kaffee in Maßen genossen bringt gesundheitliche Vorteile mit sich. Eine Auswertung der American Heart Association zeigt, wie positiv sich täglicher Kaffeekonsum auswirkt.
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Die amerikanische Fachgesellschaft für Herzmedizin, die American Heart Association (AHA), hat zahlreiche Studien zum Kaffeekonsum in Bezug auf die Herzgesundheit ausgewertet. In ihrem Fachjournal kommt die Organisation zu dem Schluss, dass ein moderater Kaffeekonsum deutliche Vorteile für die Herz-Kreislauf-Gesundheit mit sich bringt.

Positiver Effekt durch Koffein

Grund für diese Wirkung ist das enthaltene Koffein. Zahlreiche Untersuchungen mit regelmäßigen Kaffeetrinkerinnen und -Trinkern wiesen darauf hin, dass 400 Milligramm Koffein am Tag bei Erwachsenen das Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen senkt. Dazu zählen unter anderem koronare Herzkrankheiten, Schlaganfälle, Herzinsuffizienz sowie Vorhofflimmern. Diese Koffeinmenge entspricht in etwa drei bis fünf Tassen Filterkaffee am Tag bei einer Tassengröße von circa 240 ml. Auch Kaffeegenießer in Österreich können sich somit über wissenschaftlich bestätigte Vorteile freuen.

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Zudem scheint sich Kaffee auch nicht negativ auf den Blutdruck auszuwirken. Ein eindeutiger Zusammenhang zwischen dem Konsum und den Blutwerten konnte nämlich nicht nachgewiesen werden. Was hingegen belegt werden konnte: Regelmäßiger Kaffeekonsum senkt das Risiko, an Diabetes Typ II zu erkranken.

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Einschränkungen und offene Fragen

Bei den ausgewerteten Untersuchungen handelte es sich allerdings um Beobachtungsstudien. Diese können zwar Zusammenhänge aufzeigen, liefern jedoch keine endgültigen Beweise. Dennoch zeigen viele unterschiedliche Analysen genau diese positiven Effekte. Zu Energydrinks, welche Koffein in deutlich höheren Dosen enthalten, liegen bislang erst wenige Daten vor. Laut den Forschenden weisen die bisherigen Erkenntnisse aber darauf hin, dass Energydrinks schädliche Auswirkungen auf das Herz-Kreislauf-System haben.

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