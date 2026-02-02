Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Winterspiele
Sport24 News Backstage Biathlon Bob Curling Eishockey Eiskunstlauf Eisschnelllauf Freestyle-Skiing Langlauf Nordische Kombination Rodeln Shorttrack Skeleton Ski-Alpin Skispringen Snowboard
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Olympia
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Olympia:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Olympia
  4. Winterspiele
rebecca Passler
© Getty Images

Vor Eröffnungsfeier

Erster Doping-Fall bei den Olympischen Winterspielen 2026

02.02.26, 16:35
Teilen

Das italienische Biathlon-Team wird unmittelbar vor Start der Olympischen Winterspiele im eigenen Land von einem Dopingfall erschüttert. 

Rebecca Passler aus Antholz, wo ab Sonntag die olympischen Biathlon-Rennen stattfinden, wurde bei einer Kontrolle außerhalb des Wettkampfs positiv getestet. Laut Italiens Anti-Doping-Behörde seien bei ihr Spuren von Letrozol gefunden worden. Passler wird vorläufig suspendiert, von ihr gab es zunächst keine Reaktion.

Mit dem Medikament kann der Östrogenspiegel gesenkt werden, hauptsächlich wird es aber zur Krebsbehandlung eingesetzt. Bereits seit 2008 ist der Wirkstoff im Leistungssport nicht mehr erlaubt und steht auf der Liste der verbotenen Substanzen der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA).

Die 24-jährige Passler startet seit Ende 2021 im Weltcup, ihre besten Karriereresultate sind zwei elfte Plätze.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen