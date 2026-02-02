Erster Doping-Fall bei den Olympischen Winterspielen 2026

Das italienische Biathlon-Team wird unmittelbar vor Start der Olympischen Winterspiele im eigenen Land von einem Dopingfall erschüttert.

Rebecca Passler aus Antholz, wo ab Sonntag die olympischen Biathlon-Rennen stattfinden, wurde bei einer Kontrolle außerhalb des Wettkampfs positiv getestet. Laut Italiens Anti-Doping-Behörde seien bei ihr Spuren von Letrozol gefunden worden. Passler wird vorläufig suspendiert, von ihr gab es zunächst keine Reaktion.

Mit dem Medikament kann der Östrogenspiegel gesenkt werden, hauptsächlich wird es aber zur Krebsbehandlung eingesetzt. Bereits seit 2008 ist der Wirkstoff im Leistungssport nicht mehr erlaubt und steht auf der Liste der verbotenen Substanzen der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA).

Die 24-jährige Passler startet seit Ende 2021 im Weltcup, ihre besten Karriereresultate sind zwei elfte Plätze.