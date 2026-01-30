OÖ tanzt auf Ball-Höhepunkt der Saison zu

Es sind noch Tickets für den "kleinen Opernball der Linzer" erhältlich.

Linz/Wels. "Ich war noch niemals im Palais" – unter diesem Motto mit Augenzwinkern lädt der Kaufmännische Verein Linz am morgigen 31. Jänner wieder zum legendären KV-Ball ins Palais Kaufmännischer Verein. Diesmal mit Udo-Jürgens-Flair. Bezahlen ohne Bargeld, Sekt ohne Alkohol: KV-Ballkomitee-Chefin Elke Riemenschneider setzt heuer erstmals auf bargeldlose Zahlung an den Bars. Die Eröffnung erfolgt um 21 Uhr durch die Tanzschule Horn in weißen Bademänteln. Und das DJ-Duo 2:tages:bart wird wohl auch im weißen Bademantel hinter dem DJ-Pult stehen.

© Cityfoto.at

Für den exklusivsten Ball der Landeshauptstadt mit dem strikten Dresscode sind noch Tickets um 115 Euro erhältlich. Eine Jugendkarte kostet 35 Euro. Karten sind u.a. bei Augenoptik Gumpelmayer auf der Landstraße erhältlich.

Zeitgleich findet der ausverkaufte Welser Stadtball statt. Ö3-Wecker-Moderatorin Anna Kratki moderiert den Ball im Stadttheater auf dem sie vor 16 Jahre zur Ballkönigin gekürt wurde.

Vormerken: Unter dem Motto „Let's dance David Bowie“ steht der 73. Polizeiball am 16. Februar im Brucknerhaus. Ein Höhepunkt ist die Showeinlage „David Bowie Symphony“.