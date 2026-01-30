US-Start-up plant Luxushotel auf dem Mond

Ein Urlaub mit Blick auf die Erde statt auf das Meer: Was bisher nach Science-Fiction klang, könnte in wenigen Jahren Realität werden. Ein US-Start-up will ab 2032 Reisen zum Mond anbieten – inklusive Übernachtung in einem Hotel auf der Mondoberfläche. Interessierte können sich bereits registrieren.

Seit der letzten bemannten Mondmission im Jahr 1972 hat kein Mensch mehr einen Fuß auf unseren Trabanten gesetzt. Doch das soll sich bald ändern. Denn in den kommenden Jahren sind nicht neue Mondlandungen geplant, sondern ein kalifornisches Unternehmen denkt schon weiter: Neben Forschung soll künftig auch Weltraumtourismus möglich sein – Urlaubsaufenthalt auf dem Mond inklusive.

© GRU Space

GRU Space plant Mondhotel

Das US-Start-up GRU Space plant zum Start ein aufblasbares Hotel, das auf der Erde gebaut und mit einer speziellen Landefähre zum Mond transportiert wird. Platz gibt es für bis zu vier Gäste, die mehrere Tage bleiben können. Das Hotel ist laut dem Unternehmen für eine Nutzungsdauer von rund zehn Jahren ausgelegt.

Versprochen werden spektakuläre Ausblicke auf die Mondlandschaft und unseren Planeten. Auf dem Programm stehen unter anderem Spaziergänge über die Oberfläche, Fahrten mit Mondfahrzeugen und sogar eine Runde Golf im All.

Wer dabei sein will, kann sich schon jetzt auf der Website des Unternehmens vormerken lassen – gegen eine nicht rückerstattbare Anmeldegebühr von 1000 US-Dollar. Der eigentliche Preis für den Aufenthalt dürfte allerdings im Millionenbereich liegen.

Langfristig: Bauen mit Mondstaub

Doch das erste Hotel soll nur der Anfang sein. Langfristig plant das Unternehmen ein festes Gebäude aus speziellen Ziegeln, die aus Mondstaub hergestellt werden. Das Ziel: nicht nur ein Kurzurlaub, sondern eine dauerhafte menschliche Präsenz auf dem Mond.

GRU-Gründer Skyler Chan, erst 22 Jahre alt und Absolvent der Universität Berkeley, verfolgt dabei eine große Vision. Man wolle eine eigene Mondwirtschaft aufbauen und unabhängiger von staatlichen Raumfahrtprogrammen werden. Der Weltraumtourismus soll dabei nicht nur Geld bringen, sondern auch zeigen, dass langfristiges Leben außerhalb der Erde technisch machbar ist.