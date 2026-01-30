Mord im Seniorenheim: Verdächtiger verhaftet!

Wie oe24 aus Polizeiquellen erfuhr, wurde Freitagfrüh in einer Wohnung im 14. Bezirk ein 61-jähriger Türke verhaftet. Der Mann steht im Verdacht, Friederika S. (87) in einer Seniorenresidenz in Döbling ermordet zu haben.

Wien. Hier noch einmal die Zusammenfassung der Ereignisse am 19. und 20. Jänner in dem Seniorenheim beim Hugo-Wolf-Park im noblen Döbling: Dort wurde die 87-Jährige, nicht bettlägrige 87-jährige Friederika S. in ihrem Zimmer erstickt. Ein brutales seltsames Detail, das auf einen missglückten Raub - bei dem sich der Täter eventuell viel mehr Beute erhofft hatte - schließen lässt, ist der Umstand, dass dem Opfer ein goldener Ring aus ihrem Besitz in den Mund gestopft worden war. Außerdem fanden sich bei der Leiche mehrere Haarbüschel, die ihr möglicherweise von einem Angreifer ausgerissen worden waren - im Abwehrkampf, oder wurde die Frau gequält, damit sie verrät, wo sie noch weitere wertvolle Besitztümer versteckt hält?

Wie oe24 berichtete, werden alle Türöffnungen zu den Unterkünften der Insassen der Residenz durch ein Chipsystem aufgezeichnet und kontrolliert (allerdings nicht, wenn man die Räumlichkeiten verlässt und die Tür von innen öffnet). Demnach ergibt sich folgendes Bild:

- Letztes Lebenszeichen der Getöteten war Dienstag kurz vor 17 Uhr. Von da an war sie nicht mehr gesehen worden.

- Am Mittwoch um 7.30 wurde von einer Pflegerin das Frühstück aufs Zimmer gebracht, laut eigener Aussage ist der Angestellten gar nichts aufgefallen - denn Frau S. schlief oft lange bzw. stand meist eher spät auf.

- Im Laufe des Vormittags soll noch eine weitere weibliche Pflegekraft drei Mal in das Zimmer gekommen sein. Auch ihr kam dabei nichts seltsam vor. Erst als Friederika S. nicht zum Mittagessen erschien, hielt ein Mitarbeiter um 12:45 Nachschau, der schließlich bemerkte, dass Friederika S. unter der Decke regungslos im Bett lag. Eine alarmierte dritte Pflegerin eilte zu Hilfe und musste feststellen, dass der betagte Schützling unter verdächtigen Umständen verstorben war. Die Ärztin des Hauses und die Heimleitung verständigten die Polizei.

Übernommen hat den Fall der Ermittlungsdienst des Landeskriminalamts Wien, Bereich Leib/Leben – Gruppe Lehner. Im Zuge der Erhebungen erhärtete sich ein dringender Tatverdacht gegen einen 61-jährigen Mann. Der türkische Staatsangehörige wurde aufgrund einer Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien am heutigen Tag in den frühen Morgenstunden in einer Wohnung im 14. Bezirk durch Kräfte der WEGA festgenommen. Um den weiteren Verlauf der aktuellen Ermittlungen des Landeskriminalamtes nicht zu gefährden, können derzeit keine näheren Details bekannt gegeben werden.