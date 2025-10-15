Klinikum Zwettl: neue Diabetesberatung für Kinder

Der Alltag mit Diabetes ist für Kinder, Jugendliche und ihre Familien eine große Herausforderung. Das Landesklinikum Zwettl bietet nun Hilfe.

Um Kinder und Jugendliche mit Diabetes sowie deren Familien zu unterstützen, wurde am Landesklinikum Zwettl im Mai dieses Jahres eine Diabetesgruppe gegründet. Ziel ist es, die Teilnehmer in ihrer individuellen Lebenssituation zu unterstützen, ihre Ressourcen zu stärken und sie zu ermutigen, eigenverantwortliche Entscheidungen für ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden zu treffen. Durch die Kombination von fachlicher Expertise, medizinischem Wissen und empathischer Begleitung wird ein Umfeld geschaffen, in dem Lernen, Reflexion und persönliche Entwicklung gleichermaßen gefördert werden.

Unter der Leitung von Mag. Dr. Sabine Englmaier finden die Treffen regelmäßig alle zwei Monate statt. Kinder und Jugendliche kommen mit Gleichaltrigen ins Gespräch, Eltern und Geschwister erhalten Unterstützung und praktische Tipps für den Alltag. Spielerische Übungen, kreative Aktivitäten und Informationsangebote erleichtern den Umgang mit der Erkrankung, fördern die Akzeptanz des Krankheitsbildes und unterstützen dabei, langfristig damit leben zu können. Betroffene erlernen bestmögliche Selbstständigkeit im Umgang mit Diabetes - mögliche Spätfolgen der Erkrankung können auch so hinausgezögert werden.

Klima der Offenheit und Akzeptanz schaffen

"Kinder und Jugendliche brauchen das Gefühl, verstanden zu werden – und genau das passiert hier. Wenn sie sehen, dass Gleichgesinnte ähnliche Erfahrungen machen, verlieren Ängste an Gewicht und das Selbstbewusstsein und Durchhaltevermögen wächst“, sagt Sabine Englmaier, klinische Heilpädagogin und Gruppenleiterin.

© NÖ Landesgesundheitsagentur

Prim. Dr. Daniela Hofer, Leiterin der Abteilung Kinder- und Jugendheilkunde, sagt: "Die Nachfrage war groß und umso mehr freut es mich, dass es uns heuer gelungen ist, eine Diabetesgruppe ins Leben zu rufen! Auf Fragen und Themen, die unsere Patientinnen und Patienten beschäftigen, wird individuell eingegangen, sodass jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer von der Therapiestunde profitiert.“ Die Diabetesgruppe richtet sich an Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre, aber auch an deren Eltern, Geschwister sowie Pädagoginnen und Pädagogen. Ziel ist es, Ängste abzubauen, das Selbstmanagement zu fördern und ein Klima der Offenheit und Akzeptanz zu schaffen.