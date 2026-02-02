Rapid plant zwei Knaller-Transfers

In Hütteldorf brennt der Baum – jetzt soll der Doppel-Wumms her.

Mega-Plan gegen die Horror-Serie: Demir & Weimann im Anflug! Zehn Spiele ohne Sieg, die Fans schäumen, und der Baum brennt lichterloh! Rapid-Sportboss Markus Katzer (46) steht mit dem Rücken zur Wand. Sein Verzweiflungs-Plan, um das Ruder noch rumzureißen: Eine gigantische Rückhol-Aktion der Ex-Stars!

Die Sensations-Rückkehr des „Wunderkinds“? Yusuf Demir (22) steht laut Transfer-Insider Sabuncuoglu vor dem Comeback. Der Knaller: Sein Vertrag bei Galatasaray Istanbul könnte aufgelöst werden – Demir gäbe es zum NULLTARIF!

© Gepa

Katzer drohen Chaos-Tage

Damit nicht genug! Katzer will auch England-Legionär Andreas Weimann (34) heim nach Wien locken! Die Erfahrung des Routiniers, kickt aktuell in der zweiten englischen Liga bei Derby County, soll die verunsicherte Truppe stabilisieren. Schaffen die Heimkehrer die Wende? Fakt ist: Katzer muss liefern. Wenn dieser Doppel-Transfer platzt, wird es für den Sportboss ungemütlich in Wien-Hütteldorf!