Bei den Bayern herrscht Alarmstufe Rot

Nicht nur auf dem Platz gab es zuletzt wenig Grund zum jubeln.

Eigentlich wollten die Bayern nach dem Patzer gegen Augsburg (1:2) Wiedergutmachung betreiben, doch beim Hamburger SV gab es die nächste kalte Dusche. Nur ein mageres 2:2 beim Tabellen-13. – viel zu wenig für die eigenen Ansprüche!

Neuer und Kane ratlos

Dortmund bläst zur Jagd! Weil der BVB seine Hausaufgaben gemacht und Heidenheim weggeputzt hat, schmilzt der Münchner Vorsprung auf nur noch sechs Punkte. Die Schale ist plötzlich wieder in Reichweite für Schwarz-Gelb! Manuel Neuer (39) stinksauer: „Das fühlt sich wie eine Niederlage an!“, polterte der Kapitän nach dem Abpfiff. Harry Kane (32) ratlos: Selbst der Super-Knipser musste zugeben: „Ein schwerer Gegner.“

Hoeneß tobt über Upamecano

Uli Hoeneß platzt der Kragen: „Ich bin entsetzt!“ Beben in der Teppich-Etage! Während die Mannschaft auf dem Rasen wackelt, brennt neben dem Platz die Hütte. Grund: Der Poker um Dayot Upamecano (27). Der Franzose lässt die Bayern zappeln, zögert bei der Vertragsverlängerung. Jetzt schaltet sich Ehrenpräsident Uli Hoeneß (74) ein! Via BILD lässt der Bayern-Patron ausrichten: „Ich bin entsetzt!“ Hoeneß kann nicht fassen, wie die Berater-Seite den Verein vorführt. In München liegen die Nerven blank!

Jetzt wartet Top-Kracher gegen Ilzer

Krise oder Knall-Start? Jetzt kommt die Ilzer-Truppe! Und es wird nicht leichter! Bevor nächste Woche das schwere DFB-Pokal-Viertelfinale gegen RB Leipzig (Mittwoch, 11.02.) ansteht, wartet am Sonntag das nächste Brett: TSG Hoffenheim! Die Kraichgauer sind unter Trainer Christian Ilzer (48) das Team der Stunde: Platz 3, 11 der letzten 14 Spiele gewonnen. Ilzer und seine Hoffenheimer kommen mit breiter Brust in die Allianz Arena. Ihr Ziel: Die Bayern endgültig in die erste richtige Saison-Krise stürzen!