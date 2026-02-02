Alles zu oe24VIP
Cristiano Ronaldo
© Getty

Saudi-Arabien

Ronaldo streikt! Mega-Wirbel um Superstar

02.02.26, 09:15
Der portugiesische Superstar weigert sich, für Al-Nassr zu spielen. 

Mega-Wirbel um Cristiano Ronaldo. Wie die portugiesische Zeitung „A Bola“ berichtet, streikt der 40-Jährige und weigert sich, am heutigen Montag für seinen Klub Al-Nassr aufzulaufen. Auch Transfer-Guru Fabrizio Romano berichtet, dass Ronaldos Fehlen im Kader „weder im Zusammenhang mit einer Verletzung noch mit Belastungssteuerung oder seinem Fitnesszustand“ steht.

Ärger bei Ronaldo

Hintergrund dürfte Ronaldos Ärger mit dem saudi-arabischen Staatsfonds sein. Der Public Investment Fund (PIF) hat den Klub im Jahr 2023 übernommen und hält seither 75 Prozent der Anteile an Al-Nassr. Auch die Rivalen Al-Hilal und Al-Ittihad stehen unter Kontrolle des PIF.
Gerade im Vergleich zu diesen beiden Vereinen fühlen sich die Verantwortlichen bei Al-Nassr laut Bericht anders behandelt – sehr zum Missfallen Ronaldos. Vor allem das aus seiner Sicht unzureichende Investitionsniveau soll den Superstar verärgern.

Ronaldo wechselte im Jänner 2023 zu Al-Nassr. Seitdem absolvierte er 127 Pflichtspiele und erzielte dabei 111 Treffer. Sein großes Ziel – 1.000 Karriere-Tore – ist dabei bereits in Reichweite.

