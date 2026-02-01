Bayern-Bosse genervt vom Vertrags-Poker mit Upamecano

Die Verhandlungen mit Dayot Upamecano und seinem Umfeld rauben den Verantwortlichen vom FC Bayern München den letzten Nerv. Nun ist sogar die Geduld am Ende.

Bayern-Patron Uli Hoeneß zeigte sich am Sonntag in einem Interview mit dem Kicker "entsetzt" von den Beratern von Dayot Upamecano. Am selben Abend folgte der Transferexperte Florian Plettenberg mit weiteren Insider-Infos.

Bei "Sky90 - die Fußballdebatte" bestätigte er, dass nicht nur Hoeneß im Verein Unverständnis gegenüber dem Verteidiger und seinen Beratern zeigt. Plettenberg verrät: "Der Geduldsfaden reißt. Eberl & Freund haben vom Aufsichtsrat eine Erlaubnis bekommen, in den nächsten Tagen das Angebot komplett zurückzuziehen."

Deadline läuft aus

Hinter dieser Entscheidung steht auch der gesamte Aufsichtsrat sowie Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge. Bei Bayern München glaubt man nicht mehr an eine Verlängerung, obwohl die Familie Upamecano sich in der bayrischen Landeshauptstadt sehr wohlfühlen soll.

Der neue Vertrag beinhaltet eine Ausstiegsklausel und das Top-Gehalt von bis zu 20 Millionen Euro und ist seit Wochen fertig. Es fehlt nur noch die Unterschrift des Franzosen. Trotzdem zögert der 27-Jährige weiterhin.

Laut der "Bild" läuft am heutigen Sonntag die Deadline aus. Denn wenn Upamecano nicht bis dahin unterschreibt, zieht der deutsche Rekordmeister den neuen Vertrag zurück.