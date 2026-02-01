Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Deutsche Bundesliga
upamecano
© Getty Images

Deadline steht an

Bayern-Bosse genervt vom Vertrags-Poker mit Upamecano

01.02.26, 21:37
Teilen

Die Verhandlungen mit Dayot Upamecano und seinem Umfeld rauben den Verantwortlichen vom FC Bayern München den letzten Nerv. Nun ist sogar die Geduld am Ende. 

Bayern-Patron Uli Hoeneß zeigte sich am Sonntag in einem Interview mit dem Kicker "entsetzt" von den Beratern von Dayot Upamecano. Am selben Abend folgte der Transferexperte Florian Plettenberg mit weiteren Insider-Infos.

Bei "Sky90 - die Fußballdebatte" bestätigte er, dass nicht nur Hoeneß im Verein Unverständnis gegenüber dem Verteidiger und seinen Beratern zeigt. Plettenberg verrät: "Der Geduldsfaden reißt. Eberl & Freund haben vom Aufsichtsrat eine Erlaubnis bekommen, in den nächsten Tagen das Angebot komplett zurückzuziehen."

Deadline läuft aus

Hinter dieser Entscheidung steht auch der gesamte Aufsichtsrat sowie Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge. Bei Bayern München glaubt man nicht mehr an eine Verlängerung, obwohl die Familie Upamecano sich in der bayrischen Landeshauptstadt sehr wohlfühlen soll.

Der neue Vertrag beinhaltet eine Ausstiegsklausel und das Top-Gehalt von bis zu 20 Millionen Euro und ist seit Wochen fertig. Es fehlt nur noch die Unterschrift des Franzosen. Trotzdem zögert der 27-Jährige weiterhin.

Laut der "Bild" läuft am heutigen Sonntag die Deadline aus. Denn wenn Upamecano nicht bis dahin unterschreibt, zieht der deutsche Rekordmeister den neuen Vertrag zurück.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen