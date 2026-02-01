Alles zu oe24VIP
guirassy
© Getty Images

Guirassy-Show

Dortmund rückte nach 3:2-Sieg gegen Heidenheim Bayern näher

01.02.26, 19:45
Borussia Dortmund hat sich am Sonntag in der deutschen Fußball-Bundesliga zu einem 3:2-Heimerfolg gegen Schlusslicht Heidenheim gemüht. 

Dadurch verkürzte der zweitplatzierte BVB, bei dem der wieder im Training befindliche Marcel Sabitzer nach seiner Wadenblessur noch fehlte, den Rückstand auf den FC Bayern München auf sechs Punkte. Der VfB Stuttgart gewann durch einen späten Treffer von Ermedin Demirovic das Duell mit dem SC Freiburg 1:0.

Waldemar Anton erzielte die standesgemäße Dortmunder Führung (44.). Doch Julian Niehues glich unter Mitarbeit von ÖFB-Legionär Mathias Honsak in der Nachspielzeit der ersten Hälfte aus (45.+5) - und war unmittelbar nach der Pause via Distanzschuss erneut für den Underdog zur Stelle (48.). Allerdings gelang auch den Borussen ein Doppelpack durch Serhou Guirassy, der binnen zwei Minuten (68./Elfmeter, 69.) auf 3:2 stellte. Dortmund hat damit in den letzten 13 Meisterschaftsspielen keine Niederlage kassiert.

Demirovic schoss derweil Stuttgart im Heimspiel gegen die Breisgauer in der 90. Minute zu drei Punkten. Der VfB schob sich damit an Leipzig vorbei hinter Hoffenheim auf Rang vier. Die Freiburger, bei denen Junior Adamu und der verletzte Philipp Lienhart fehlten, sind Siebenter.

