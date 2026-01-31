Alles zu oe24VIP
Bayern HSV Kane Kimmich
© Getty

Wieder kein Sieg

2:2 - Bayern patzt nach Kane-Wirbel gegen HSV

31.01.26, 20:34
Der FC Bayern bleibt das zweite Spiel in Folge in der deutschen Bundesliga ohne Sieg. Gegen den HSV kommen die Münchner nur zu einem 2:2. Dabei sorgte vor allem Superstar Harry Kane mit einem umstrittenen Tritt gegen Hamburg-Keeper Daniel Heuer Fernandes für Wirbel.

Der FC Bayern hat seinen zweiten Dämpfer innerhalb einer Woche in der Fußball-Bundesliga kassiert. Sieben Tage nach der ersten Saison-Niederlage gegen den FC Augsburg (1:2) kamen die Münchner im einstigen Nord-Süd-Gipfel beim Hamburger SV nur zu einem 2:2 (1:1).

+++ Das Spiel im LIVE-TICKER zum Nachlesen +++

Fabio Vieira brachte den HSV in Hamburg durch einen Foulelfmeter in Front (34.). Die FCB-Stars Harry Kane (42.) und Luis Diaz wenige Sekunden nach seiner Einwechslung (46.) besorgten die Münchner Führung, doch Luka Vuskovic sicherte dem Aufsteiger per Kopf (53.) einen Zähler. Dortmund kann am Sonntag mit einem Sieg gegen Schlusslicht Heidenheim den Rückstand auf die Bayern auf sechs Zähler verkürzen.

Für Aufregung sorgte Superstar Harry Kane schon kurz nach dem Anpfiff. Als er ungebremst auf HSV-Goalie Daniel heuer zuläuft versucht er noch alles an den Ball zu kommen und tritt heftig zu. Dabei erwischte er allerdings nicht den Ball, sondern den Gegner. Die HSV-Bank war außer sich, doch für den Super-Knipser gab es keine weiteren Folgen.

