Paukenschlag: Abwehr-Star bei Bayern vor Blitz-Abgang

Als ob die Personalnot der Bayern in der Defensive nicht schon groß genug wäre, droht nun der nächste Abwehr-Star, den Verein noch im Winter zu verlassen.

Dem FC Bayern droht in den kommenden Tagen der nächste schmerzhafte Verlust. Ein Abwehr-Star dürfte nun vor dem Sprung in die Premier League stehen, was Coach Vincent Kompany vor große Probleme stellt.

Denn mit den Ausfällen von ÖFB-Star Konrad Laimer, Josip Stanisic und Sacha Boey herrscht in den Abwehrreihen des deutschen Rekordmeisters eine dünne Personaldecke. Der überraschende Blitz-Transfer könnte die Verantwortlichen mächtig unter Druck setzen.

Denn eigentlich wollte man im Sommer Englands Verteidiger Marc Guehi von Crystal Palace verpflichten, doch der entschied sich vor wenigen Tagen für einen Wechsel zu Manchster City. Damit sind Max Eberl und Christoph Freund auf der Suche nach einem neuen Verteidiger.

Wunschspieler nicht mehr verfügbar

Eigentlich sollte Guehi kommen, falls Dayot Upamecano seinen Vertrag nicht verlängert und der deutschen Bundesliga den Rücken kehrt. Doch nun ist plötzlich alles anders. Denn Minjae Kim könnte noch in dieser Woche den Verein verlassen.

© getty

Der FC Chelsea zeigt großes Interesse an dem Innenverteidiger, der hinter Upamecano und Jonathan Tah die Nummer 3 in der Bayern-Abwehr ist. Laut Bild Sport-Chef Christian Falk würden die Bayern dem 29-jährigen Südkoreaner "keine Steine in den Weg legen", sollte er einen Wechselwunsch äußern.

© Getty

Das Transferfenster ist noch bis 2. Februar geöffnet, die Entscheidung über die Zukunft des Asiaten wird also auf jeden Fall in den nächsten Tagen fallen.