Transfer-Knall um David Alaba - das gab es noch nie

Der ÖFB-Kapitän ist heiß begehrt.

Zuletzt kam David Alaba bei Real Madrid zumindest wieder zu Kurzeinsätzen, seine Zeit bei den Königlichen neigt sich aber dennoch dem Ende zu. Der Vertrag des ÖFB-Kapitäns läuft im Sommer aus, eine Vertragsverlängerung scheint ausgeschlossen zu sein.

Ungewöhnlicher Schritt

Damit ist Alaba im Sommer ablösefrei zu haben und einige Klubs zeigen bereits jetzt Interesse. Wie BILD-Fußball-Chef Christian Falk im Podcast „True or Not True“ berichtet, fordern interessierte Vereine bereits jetzt von Real Madrid ein medizinisches Gutachten an. Für diesen ungewöhnlichen Schritt muss Alaba aber natürlich seine Zustimmung geben. Die Werte des Österreichers sollen dabei sehr, sehr gut sein – Alaba ist nach seinen Verletzungen also topfit.

Wohin die Reise des ÖFB-Kapitäns geht, ist völlig offen. Obwohl vor allem Klubs aus der MLS und Saudi-Arabien interessiert sind, glaubt Falk, dass Alaba in Europa bleiben will. Dabei scheinen die Serie A und die Premier League am realistischsten, aber auch eine spektakuläre Rückkehr zum FC Bayern ist nicht ausgeschlossen. „Wer weiß“, sagt BILD-Fußball-Chef Falk dazu im Podcast. Fest steht jedenfalls, dass Alaba keinen Winter-Wechsel anstrebt und bis Juni bei Real bleiben will.