Potapova
© getty

Debüt geglückt!

AO: Anastasia Potapova schafft Aufholjagd gegen Lamens

18.01.26, 12:22 | Aktualisiert: 18.01.26, 14:49
Teilen

Anastasia Potapova hat bei ihrem Grand-Slam-Debüt für Österreich die zweite Runde der Australian Open erreicht. Die Neo-Österreicherin ist die erste Spielerin unter österreichischer Flagge seit den French Open 2023 in Runde zwei.

Anastasia Potapova hat bei ihrem Grand-Slam-Debüt für Österreich die zweite Runde der Australian Open erreicht. Die gebürtige Russin bezwang die Niederländerin Suzan Lamens nach Satzrückstand 3:6, 7:5, 6:2. Damit ist sie die erste Tennis-Spielerin unter österreichischer Flagge seit den French Open 2023, die es bei einem Grand-Slam-Turnier in Runde zwei geschafft hat. Damals war dies Julia Grabher gelungen.

Dreisatz-Kampf mit Aufholjagd

Nach raschem 0:3-Rückstand gelang Potapova das Break zum 1:3, aber sie verlor den ersten Satz. Im zweiten Durchgang legte die 24-Jährige ein Break vor, gab aber gleich darauf den Aufschlag wieder ab. Fast aussichtslos in Rückstand gelegen, nahm die Weltranglisten-54. ihrer 41 Plätze schlechter platzierten Kontrahentin das Service zum 2:5 ab und legte eine Aufholjagd zum 5:5 und Satzerfolg hin.

Potapova
© getty

Schwung für Entscheidungssatz

Den Schwung nahm Potapova nahtlos in den Entscheidungssatz mit. Nach zwei Breaks zum 2:1 und 4:1 verwertete die Neo-Österreicherin nach 2:12 Stunden ihren dritten Matchball. 

Chance auf Top-Duell

Übersteht Potapova auch die zweite Runde, winkt ihr ein Duell mit der Weltranglisten-Ersten Aryna Sabalenka.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

