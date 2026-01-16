Sinner will Triplepack, Alcaraz Karriere-Slam & Djokovic 25. Titel

Die Australian Open starten am Sonntag mit den österreichischen Spielern Filip Misolic, Julia Grabher und Neo-Österreicherin Anastasia Potapova. Favoriten sind Jannik Sinner, der sein Triple schaffen will, und Carlos Alcaraz.

Die Australian Open starten am Sonntag in Melbourne. Aus österreichischer Sicht halten Filip Misolic, Julia Grabher und die Neo-Österreicherin Anastasia Potapova die Fahnen im Einzel hoch. Potapova bestreitet ihr Erstrundenmatch gegen die Niederländerin Suzan Lamens am Sonntagabend Ortszeit.

Sinner will historisches Triple

Jannik Sinner hat seinen dritten Triumph bei den Australian Open in Folge fest im Visier. "Ich fühle mich als besserer Spieler als vergangenes Jahr", sagte der 24-jährige Südtiroler. Der vierfache Major-Sieger, der 2025 auch in Wimbledon erfolgreich war, wandelt in Australien auf den Spuren von Novak Djokovic, dem zuletzt zwischen 2019 und 2021 ein "Melbourne-Hattrick" gelungen war.

Alcaraz jagt Karriere-Slam

Größter Herausforderer ist der spanische Weltranglistenerste Carlos Alcaraz, der als jüngster Spieler aller Zeiten den "Karriere-Slam" schaffen könnte. "Das ist mein Hauptziel dieses Jahr. Ich bin hungrig nach dem Titel hier", betonte der Iberer. Alcaraz könnte mit sieben Major-Triumphen vor seinem 23. Geburtstag einen weiteren Männerrekord aufstellen.

Djokovic sucht Titel Nummer 25

Novak Djokovic nimmt einen weiteren Anlauf auf seinen 25. Major-Erfolg. Der 38-Jährige ist im Melbourne Park mit zehn Titeln Rekordchampion. "Best of five macht es sehr schwierig für mich gegen die zwei, speziell am Ende eines Grand-Slam-Turniers", sagte der Serbe. Alexander Zverev und Daniil Medwedew wollen ebenfalls um den Titel mitspielen.

© Getty

Rekord-Preisgeld und Frauen-Favoriten

Das Turnier ist mit umgerechnet 64,05 Millionen Euro so hoch dotiert wie nie zuvor. Auf die Sieger warten 2,38 Millionen Euro. Bei den Frauen ist Titelverteidigerin Aryna Sabalenka die Gejagte, Iga Swiatek möchte wie Alcaraz ihren Karriere-Slam perfekt machen. Bei der "AO Bracket Challenge" winken für den richtigen Tipp aller Spiele 5,74 Millionen Euro.