Tennis-Beauty Potapova (24) schlägt ab sofort für Österreich auf

Anastassija Potapova (24) spielt ab 1. Jänner offiziell für Österreich.

Die gebürtige Russin Anastassija Potapova gewann bislang drei WTA-Turniere und stand 2024 im Achtelfinale der French Open. In den sozialen Medien verkündete sie stolz ihren Nationenwechsel: „Ich freue mich, euch mitteilen zu können, dass mein Antrag auf Staatsbürgerschaft angenommen wurde. Österreich ist ein Ort, den ich liebe – unglaublich herzlich, ein echtes Zuhause.“

© Instagram

Sportlich bedeutet der Wechsel einen Mega-Schub: Potapova ist ab sofort Österreichs neue Nummer 1. Bisher war nur Julia Grabher (29) als Nummer 94 in den Top 100 vertreten – Potapova liegt aktuell auf Rang 51. Besonders im Billie-Jean-King-Cup wird die Neu-Österreicherin zur absoluten Verstärkung. Österreich darf sich damit über einen echten Tennis-Coup freuen.