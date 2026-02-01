Alles zu oe24VIP
Handball

Sieg über Deutschland: Dänemark holt sich zum dritten den EM-Titel

01.02.26, 20:29
Teilen

Dänemarks Handball-Männer haben das Triple komplettiert. Nach vier WM-Triumphen in Serie sowie dem Olympiasieg 2024 holten sich die Skandinavier am Sonntag auch den EM-Titel. 

Im Europameisterschaftsfinale vor Heimpublikum in Herning besiegten die Dänen Deutschland mit 34:27 (18:16). Es ist - nach 2008 und 2012 - ihr dritter Kontinentaltitel. EM-Bronze sicherte sich Kroatien im kleinen Finale gegen Island durch ein 34:33 (17:14).

Vor 15.000 Zuschauern boten die Deutschen, Vorrundengegner Österreichs, den Gastgebern lange Paroli. Doch beim Stand von 29:27 erzielten die Dänen um Welthandballer Mathias Gidsel fünf Treffer in Serie und gewannen schließlich wie im Olympia-Finale 2024 in Paris gegen das DHB-Team deutlich. Dänemark hat nun als erst zweites Team in der Geschichte die drei wichtigsten Trophäen zur selben Zeit in seinem Besitz: Olympia, WM und EM. Das war bisher nur Frankreich im Jahr 2010 gelungen.

Einen versöhnlichen Abschluss brachte die EM für Kroatien mit Ex-ÖHB-Teamchef Dagur Sigurdsson. Mit dem knappen Sieg gegen Island holten sich die Kroaten Bronze und damit ein Jahr nach WM-Silber die nächste Medaille bei einem Großturnier. Die Isländer müssen hingegen auf ihre zweite EM-Medaille nach Bronze 2010 warten. Österreich war in der Vorrunde nach Niederlagen gegen Deutschland und Spanien sowie einem Sieg gegen Serbien ausgeschieden.

