Deutschland verliert gegen Favorit Dänemark

Deutschlands Handballer haben den vorzeitigen Einzug ins EM-Halbfinale verpasst.
Österreichs Vorrundengegner verlor in Herning gegen Gastgeber und Favorit Dänemark 26:31 und weist nun wie der Weltmeister 6:2 Punkte auf. Trotz der Niederlage vor 15.000 Zuschauern hat Deutschland weiter Chancen auf den Sprung in die Vorschlussrunde.
- ÖHB-Team trotz Siegs gegen Serbien bei EM ausgeschieden
- Färöer-Wahnsinn: Großfamilie lässt ganzes Land ausflippen
- Zweite Pleite für Handballer: Traum vom Aufstieg geplatzt
Dafür reicht im letzten Hauptrundenspiel gegen Frankreich am Mittwoch ein Remis. Der Titelverteidiger patzte beim 32:36 gegen Spanien überraschend.