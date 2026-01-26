Deutschland verliert gegen Favorit Dänemark

Deutschlands Handballer haben den vorzeitigen Einzug ins EM-Halbfinale verpasst.

Österreichs Vorrundengegner verlor in Herning gegen Gastgeber und Favorit Dänemark 26:31 und weist nun wie der Weltmeister 6:2 Punkte auf. Trotz der Niederlage vor 15.000 Zuschauern hat Deutschland weiter Chancen auf den Sprung in die Vorschlussrunde.

Dafür reicht im letzten Hauptrundenspiel gegen Frankreich am Mittwoch ein Remis. Der Titelverteidiger patzte beim 32:36 gegen Spanien überraschend.