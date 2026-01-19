Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Sportmix
Färöer
© AFP

Handball-EM

Färöer-Wahnsinn: Großfamilie lässt ganzes Land ausflippen

19.01.26, 09:36
Teilen

Die Färöer feiern ihren ersten Sieg in der Handball-EM-Geschichte. 

 Vor etwa 6.500 Fans - rund zwölf Prozent der Gesamtbevölkerung des Landes - gewannen die Färinger am Sonntag in Oslo ihr Vorrundenspiel gegen Montenegro 37:24 und haben nach einem Remis gegen die Schweiz gute Chancen auf die Hauptrunde. 18 Tore trugen die Familie á Skipagøtu und Mittun bei - zwei Brüder sowie deren zwei Cousins. Die Färöer bestehen aus 18 Inseln im Nordatlantik und haben rund 55.000 Einwohner.

Färöer
© AFP

Die Fans, fast alle in Weiß und mit Hüten in Landesfarben, verwandelten die Arena in ein Tollhaus. Jedes Tor wurde wie ein EM-Sieg gefeiert, Schiedsrichterentscheidungen gingen im lautstarken Gesang unter. Wie der Verband auf Instagram mitteilte, sind derzeit sogar das Parlament sowie einige Kindergärten geschlossen, weil viele Mitglieder beziehungsweise Erzieher ebenfalls in der norwegischen Hauptstadt sind.

Färöer
© AFP

Mit Chartermaschinen und per Fähre waren die Fans angereist. Die nationale Fluggesellschaft Atlantic Airways setzte 18 Sondermaschinen ein. Weitere 1.050 Fans nahmen die Fähre. Schon bei der EM in Deutschland vor zwei Jahren hatten Tausende Fans der Färinger eine riesige Handball-Party in Berlin gefeiert.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden