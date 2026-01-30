Ilzer will mit Hoffneheim Erfolgslauf fortsetzen

Die TSG Hoffenheim hält derzeit die längste Siegesserie in der deutschen Fußball-Bundesliga. Die letzten vier Partien gewann die auf Rang drei logierende Truppe von Trainer Christian Ilzer.

Gegen Union Berlin soll am Samstag (ab 15.30 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) im Heimspiel Streich Nummer fünf her. Damit könnten die Kraichgauer die drei Zähler vor ihnen liegende Dortmunder Borussia unter Druck setzen, der BVB empfängt am Sonntag (ab 17.30 Uhr im oe24-LIVET-TICKER) zum Abschluss der Runde den Tabellenletzten aus Heidenheim.

16 Punkte aus den letzten sechs Liga-Matches hat Hoffenheim eingesammelt - auch dank ÖFB-Legionär Alexander Prass, der sich bei der TSG zum Startelfspieler gemausert und zuletzt gegen Bremen auch getroffen hat. "Als Bazoumana Toure zum Afrika Cup abgestellt wurde, war es die Chance für Alex. Die hat er mit starken Leistungen genutzt. Er hat sich nun auch mit einem Traumtor belohnt. Alex hat sein Leistungslevel ständig nach oben geschraubt, ich erwarte nun, dass er und Bazou sich eine gute Challenge bieten", erklärte Ilzer am Freitag. Gegen Union mit Leopold Querfeld und Christopher Trimmel erwartet der Steirer "ein sehr unangenehmes und zweikampfbetontes Spiel".

Sabitzer trainiert wieder

Die Dortmunder können auf einen noch eindrucksvolleren Lauf verweisen: Seit zwölf Spielen haben die Gelbschwarzen in der Meisterschaft nicht mehr verloren und dabei acht Siege und vier Remis erzielt. Gegen Heidenheim ist die Elf von Niko Kovac klarer Favorit. Ob Marcel Sabitzer nach seiner Wadenverletzung wieder mit von der Partie ist, ist noch fraglich. Der ÖFB-Teamspieler trainierte bereits individuell wieder auf dem Platz. "Es ist noch nicht komplett ausgeschlossen, dass er nicht zumindest auf der Bank Platz nehmen kann", sagte Kovac.

Tabellenführer FC Bayern München reist am Samstag (ab 18.30 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) zum traditionsreichen Duell nach Hamburg mit dem HSV. Dort war FCB-Coach Vincent Kompany einst als Spieler aktiv. "Es war eine geile Zeit", sagte der Belgier am Freitag. "Aber ich will meine geilste Zeit bei Bayern München erleben, will morgen gewinnen."

Konrad Laimer wird den Bayern verletzungsbedingt weiter fehlen. Beim Rekordmeister, der vergangene Woche gegen Augsburg seine erste Liganiederlage in dieser Saison kassiert hatte, verkündete unterdessen DFB-Nationalspieler Leon Goretzka seinen Abschied im Sommer.