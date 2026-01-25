Alles zu oe24VIP
Rita Ora sorgte für eine Wahnsinns-Stimmung.

Top-Gala

Superstar Rita Ora heizte bei der Kitz Race Night mit Popo-Show ein!

25.01.26, 10:33
Teilen

Die Sängerin überzeugte bei der WWP-Gala in Harti Weirathers Kitz Race Club. Die Gäste verglichen den Gala-Abend gar mit der amfAR Gala in Frankreich.

Am Freitagabend wurde Harti Weirathers legendäres WWP-Zelt zur schillerndsten Adresse der Alpen: Die Kitz Race Night entwickelte sich zum Treffpunkt der internationalen Starszene – roter Teppich inklusive Glamour-Garantie.

Mehr lesen: 

Schon beim Eintreffen der Gäste war klar: Hier stapelte sich die Prominenz. Jürgen Klopp plauderte entspannt mit Freunden des Hauses, Fitness-Ikone Pamela Reif zog alle Blicke auf sich, und Formel-1-Legende Bernie Ecclestone mischte sich lässig unter das dicht gedrängte Blitzlichtgewitter. 

Bernie Ecclestone mit Familie

Bernie Ecclestone mit Familie

© Fuhrich

Rita Ora heißer denn je

Der unbestrittene Höhepunkt des Abends folgte jedoch auf der Bühne: Rita Ora sorgte für eine Performance, die noch lange Gesprächsthema bleiben dürfte. In heißen Bondage-Dessous rekelte sich der internationale Popstar zu ihren Hits, tanzte, flirtete mit dem Publikum und verwandelte das WWP-Zelt in einen brodelnden Hexenkessel. Die Energie war greifbar, die Stimmung elektrisierend.


 

So sehr sogar, dass ORF-Moderatorin Leona König nach der Show ins Schwärmen geriet und einen kühnen Vergleich zog: Diese Gala sei vergleichbar gewesen mit amfAR in Frankreich. 

Leona König und Alexander Wrabetz

Leona König und Alexander Wrabetz

© Fuhrich

Die Kitz Race Night zeigte eindrucksvoll, warum Kitzbühel nicht nur sportlich, sondern auch gesellschaftlich zur absoluten Weltspitze gehört. Große Namen, purer Glamour und eine Show, die Maßstäbe setzte – dieser Freitagabend schrieb Partygeschichte.

