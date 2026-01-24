Nadine Mirada halbnackt bei neuer Luxus-Party "The Chalet" in Kitzbühel

"The Chalet by Sports Illustrated" feierte Premiere beim legendären Hahnenkammrennen und wurde zur heißesten Party.

Während das Hahnenkamm-Wochenende zwischen Sport, Society und Après-Ski pulsierte, eröffnete hoch über Kitzbühel Sports Illustrated mit „The Chalet“ eine neue Ära alpiner Partykultur. Für die Premiere des Treffpunkts hatten rund 200 handverlesene Gäste den Weg in die historische Sonnbühel-Hütte gefunden.

Skidoos und Transparente Looks

Bereits die Anreise auf den Berg war ein Erlebnis: Gondel und Skidoo führten die Gäste durch die verschneite Winterlandschaft, bevor sie an der Bergstation mit Champagner und Kaviar empfangen wurden. Im stilvoll inszenierten Berggasthof sorgten Flying Dinner und Signature Drinks für kulinarische Höhepunkte, während Musik von SAUBER – aka Bausa B2B VALENZUELA – aka Joshi Mizu und Robin Paul die Sonnbühel bis in die späten Stunden in einen pulsierenden Hotspot verwandelte.

Nadine Mirada präsentierte sich wahnsinnig sexy. © Agency People Image (c) Eric Tran-quan

Unter den Gästen funkelten internationale Persönlichkeiten aus Sport, Wirtschaft und Entertainment. Besonders auffällig: Nadine Mirada, die in einem durchsichtigen schwarzen Oberteil alle Blicke auf sich zog und das glamouröse Ambiente perfekt ergänzte. Ebenfalls stilprägend präsentierten sich Annika Gassner, Alena Gerber und Ivana Hoti. Auch der internationale Skizirkus war prominent vertreten, darunter Weltcup-Athleten wie River Radamus, Steven Nyman, Luc Alphand und Jan Hudec.

Annika Gassner kam im roten Zweiteiler. © Agency People Image (c) Eric Tran-quan

Mit der Premiere von „The Chalet“ setzte Sports Illustrated einen glanzvollen Höhepunkt des Hahnenkamm-Wochenendes. Weitere Ausgaben sind bereits geplant, und die Sonnbühel verspricht künftig ein Fixpunkt für stilvolle Winter-Partys zu werden.