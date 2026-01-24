Alles zu oe24VIP
© GEPA

Hahnenkammrennen

Victoria Swarovski & Mark Mateschitz: Liebes-Show bei geheimer Red-Bull-Party in Kitz

Von
24.01.26, 11:18
Der Milliardär und der TV-Star reisten am Freitag spät an, um doch noch bei der exklusiven Party in Lebenberg dabei zu sein. Ein Insider verrät alle Details im oe24-Talk.

Kitzbühel – Wer gedacht hatte, das Hahnenkammrennen sei nur ein Eldorado für Skistars, Racing-Enthusiasten und Prominente auf der Tribüne, durfte in diesem Jahr auf eine kleine, aber höchst pikante Überraschung hoffen: Kristallerbin Victoria Swarovski und Red-Bull-Chef Mark Mateschitz gaben sich doch noch die Ehre – wenn auch zunächst streng geheim.

Wie ein gut informierter Insider im Gespräch mit oe24 verrät, erschienen die beiden Stars erst spät abends bei einer exklusiven Red-Bull-Party für 70 geladene Gäste. „Die beiden sind sooo verliebt. Sie haben die ganze Zeit geschmust“, plaudert die Quelle aus. Trotz des späten Auftritts konnten sie nicht umhin, den anwesenden Gästen von ihren Abenteuern bei der Rallye Dakar zu berichten – ein Umstand, der die ohnehin sportlich gestimmte Runde noch zusätzlich elektrisierte.

 


 

Mateschitz und Swarovski als Kitz-Traumpaar 

Der Abend selbst stand selbstverständlich ganz im Zeichen des Sports, doch schnell wurde klar: Mark und Vici waren das Gesprächsthema Nummer eins. Charmant, elegant und sichtlich verliebt – eine Kombination, die selbst hartgesottene Motorsportfans schwach werden ließ.

Alexandra Swarovski und Michael Heinritzi.

Doch nicht genug: Am Samstag zeigte sich auch Victorias Mama Alexandra mit Michael Heinritzi im legendären Kitz Race Club am Fuße der Streif. Gut gelaunt posierten sie für oe24.

Obwohl das Auftauchen von Swarovski und Mateschitz zunächst top secret war, bleibt nach diesem Wochenende eines sicher: Die Liebe zwischen Kristallerbin und Energieboss ist mindestens so spektakulär wie ein perfekt gemeisterter Starthang bei der Streif.

