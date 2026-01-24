Alles zu oe24VIP
Klopp beichtet: "Noch nie ein Ski-Rennen live gesehen"
Streif-Premiere

Klopp beichtet: "Noch nie ein Ski-Rennen live gesehen"

24.01.26, 11:16
Von der Weißwurst-Party direkt auf die Streif. Red-Bull-Fußballboss Jürgen Klopp genießt sein Kitzbühel-Abenteuer. 

"Es ist das, warum ich eigentlich hier bin. Seitdem ich denken kann, fahre ich Ski, habe aber noch nie ein Rennen live gesehen", beichtet Klopp im ORF.

"Ich freue mich auf die Action und vor allem auf die Mausefalle", so der Deutsche.

Selber fahren würde er nicht: "Ich wäre lieber im Bett geblieben, wenn ich da ein Rennen fahren müsste."

"Dem Klopp fallen die Plomben auch nicht raus"

"Man muss auch Glück haben, dass man da heil runterkommt. Es muss alles passen, dass einem nicht alle Plomben rausfallen", lachte Klopp.

"Dem Klopp können auch keine Plomben rausfallen", scherzte ORF-Moderator Rainer Pariasek.

