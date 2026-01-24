Alles zu oe24VIP
Arnold Schwarzenegger mit Sohn Christopher
© Fuhrich

Kitzbühel

Mega-Andrang auf der VIP-Tribüne - DIESE zwei Stars kommen zu spät

24.01.26, 12:37
Bei der Abfahrt in Kitzbühel war die VIP-Tribüne bis auf den letzten Platz gefüllt - auch wenn nicht alle Promis pünktlich waren.

Kurz vor halb 12 Uhr begann das Pilgern der Society-Stars vom VIP-Zelt zur Tribüne. Arnold Schwarzenegger schien dies aber wenig zu beeindrucken. Er tauchte mit Sohn Christopher und Entourage mit 10 Minuten Verspätung auf und versäumte die ersten Läufer. Nur einer kam noch später - Zlatan Ibrahomic.

Zlatan Ibrahimovic mit seiner Helena

Zlatan Ibrahimovic mit seiner Helena

© Fuhrich

Arnold Schwarzenegger mit Sohn Christopher

Arnold Schwarzenegger mit Sohn Christopher

© Fuhrich

Star-Aufgebot

Der Kicker-Star war der letzte VIP, der Platz nahm. Dabei war er in guter Gesellschaft. MItgefiebert haben unter anderem auch Vize-Kanzler Andreas Babler, Formel-1-Zampani Toto Wolf, Slalom-Legende Inmgemar Stenmark, Unternehmer-Paar Kathi Stumpf und Alex Beza mit Mama Sissy Stumpf, Schlagersängerin Melissa Naschenweng, DJ Ötzi mit Ehefrau Sonja und Tochter, Comedian Oliver Pocher sowie Vici-Mama Alexandra Swarovski - einzig Victoria und ihr Mark Mateschitz blieben dem Rennen nach der gestrigen Party-Nacht fern.

Vize-Kanzler Andreas Babler

Vize-Kanzler Andreas Babler

© Fuhrich

Michael Heinritzi und Alexandra Swarovski

Michael Heinritzi und Alexandra Swarovski

© Fuhrich

Abseits der Renn-Piste sind die Samstags-Highlight die große WWP "Kitz Race Night" zu der sich noch einmal alle Stars des Wochenendes versammeln, um mit Super Rita Ora das Wochenende ausklingen zu lassen. Uriger geht es am Abend bei Rosi Schipflinger auf ihrer Sonnbergstubn bei der Schnitzelparty zu. Und bei Johannes Mitterer im Kitzhof gibt es als kulinarisches Highlight die traditionelle Hummer-Party.

