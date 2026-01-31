Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. David Alaba
David Alaba
© Getty

ÖFB-Kapitän

Sensations-Gerücht um David Alaba (33)

31.01.26, 08:25
Teilen

Plötzlich gibt es wilde Gerüchte um eine spektakuläre Rückkehr des ÖFB-Kapitäns.  

Wie berichtet, wird David Alaba seinen Vertrag bei Real Madrid noch erfüllen und die Königlichen dann im Sommer verlassen. Wo der ÖFB-Kapitän nach der WM seine Karriere fortsetzt, ist offen, es soll aber einige Interessenten geben.

Mehrere Vereine sollen bereits jetzt von Real Madrid ein medizinisches Gutachten angefordert haben. Für diesen ungewöhnlichen Schritt muss Alaba aber natürlich seine Zustimmung geben. Die Werte des Österreichers sollen dabei sehr, sehr gut sein – Alaba ist nach seinen Verletzungen also topfit.

David Alaba
© Getty

Wildes Alaba-Gerücht

Spekuliert wurde zuletzt auch darüber, dass der FC Bayern an einer Rückkehr des einstigen Publikumslieblings interessiert sei. Laut BILD-Fußball-Chef Christian Falk ist an diesem Gerücht allerdings nichts dran.

Für Falk ist es aber möglich, dass Alaba bei einem Klub aus der Premier League oder Serie A unterkommt, auch ein Wechsel nach Saudi-Arabien oder in die MLS sei vorstellbar. Der ÖFB-Kapitän will sich mit seiner Entscheidung aber noch Zeit lassen und sich vorerst auf eine letzte Saison bei Real konzentrieren.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen