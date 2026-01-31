Sensations-Gerücht um David Alaba (33)

Plötzlich gibt es wilde Gerüchte um eine spektakuläre Rückkehr des ÖFB-Kapitäns.

Wie berichtet, wird David Alaba seinen Vertrag bei Real Madrid noch erfüllen und die Königlichen dann im Sommer verlassen. Wo der ÖFB-Kapitän nach der WM seine Karriere fortsetzt, ist offen, es soll aber einige Interessenten geben.

Mehrere Vereine sollen bereits jetzt von Real Madrid ein medizinisches Gutachten angefordert haben. Für diesen ungewöhnlichen Schritt muss Alaba aber natürlich seine Zustimmung geben. Die Werte des Österreichers sollen dabei sehr, sehr gut sein – Alaba ist nach seinen Verletzungen also topfit.

© Getty

Wildes Alaba-Gerücht

Spekuliert wurde zuletzt auch darüber, dass der FC Bayern an einer Rückkehr des einstigen Publikumslieblings interessiert sei. Laut BILD-Fußball-Chef Christian Falk ist an diesem Gerücht allerdings nichts dran.

Für Falk ist es aber möglich, dass Alaba bei einem Klub aus der Premier League oder Serie A unterkommt, auch ein Wechsel nach Saudi-Arabien oder in die MLS sei vorstellbar. Der ÖFB-Kapitän will sich mit seiner Entscheidung aber noch Zeit lassen und sich vorerst auf eine letzte Saison bei Real konzentrieren.