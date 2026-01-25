Alles zu oe24VIP
Auto gegen Baum
© laumat.at

Schwer verletzt

Innviertler prallte mit seinem Pkw gegen Baum

25.01.26, 09:20 | Aktualisiert: 25.01.26, 11:49
Teilen

Der 38-Jährige wurde schwer verletzt.

Riedau. Bei einem Verkehrsunfall in der Gemeinde Riedau (Bez. Schärding) ist am Samstagabend ein 38-jähriger Innviertler schwer verletzt worden. Der Lenker war auf der Pramtal Landesstraße von Dorf an der Pram in Richtung Riedau unterwegs, als er gegen 19.20 Uhr in der Ortschaft Ottenedt aus unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn abkam.

Der Wagen prallte frontal gegen einen Baum. Der schwerverletzte Lenker wurde nach der Versorgung durch den Notarzt in das Krankenhaus Ried gebracht, teilte die Polizei mit.

