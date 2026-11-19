In den Verhandlungen zur Wehrpflichtreform wird es für die Regierung immer enger.

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Nach einer Verhandlungsrunde am Donnerstag hieß es seitens der FPÖ, dass die Regierung zu keiner sinnvollen Reform bereit scheine und man von einer Beendigung der Verhandlungen durch die Regierungsparteien ausgehe. ÖVP-Klubchef Ernst Gödl bezeichnete gegenüber den "Salzburger Nachrichten" eine Einigung mit den Grünen als möglich.

Es geht weiter um den Teil, der den Zivildienst betrifft und für den die Dreierkoalition eine Zweidrittelmehrheit braucht. Die Freiheitlichen verlangen die zeitgleiche Verlängerung von Grundwehrdienst und Zivildienst bzw. Alternativmodelle, mit denen eine Flucht in Richtung Wehrersatzdienst gestoppt werden könnte. Die Regierungsparteien hätten sich bei der Runde am Donnerstag aber keinen Millimeter bewegt, kritisierte der freiheitliche Wehrsprecher Volker Reifenberger in einer Aussendung.

Grüne gegen Schlechterstellung

Die Grünen wiederum wehren sich gegen eine Schlechterstellung der Zivildiener etwa bei der Entlohnung. Gödl meinte hier, es werde "auf jeden Fall ein Mittelweg werden". Statt künftig 1.000 Euro für die Grundwehrdiener könnten beispielsweise 800 Euro für Zivildiener kommen, so eine in den "SN" unter Berufung auf Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) ventilierte Variante.

Laut Gödl ist die Sachlage aber viel komplexer: Es gehe nicht nur um den Vergütungsanspruch, sondern auch um den Verpflegungsanspruch, der gerade bei Zivildienern oft ausgezahlt werde. "All diese verschiedenen Gesichtspunkte müssen wir mitrechnen, damit es zu keiner Schieflage kommt", so der ÖVP-Klubobmann.

Die Regierungspläne sehen vor, dass der Wehrdienst von sechs auf insgesamt neun Monate inklusive Milizübungen verlängert werden soll. Der Zivildienst soll demnach von neun auf elf Monate verlängert werden - allerdings eben erst dann, wenn die Zahl der Grundwehrdiener in einem Jahr 13.875 unterschreitet.