Ex-Nationalratspräsident ließ sich von Künstler Erwin Wurm fotografieren und schöpfte Kostenrahmen maximal aus

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Das Porträt von Ex-Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) dürfte spätestens Ende Jänner im Hohen Haus zu bewundern sein. Das Parlament hat den in der letzten Oktober-Woche abgeschlossenen Vertrag mit dem Künstler Erwin Wurm veröffentlicht, in dem sich dieser verpflichtet, das Werk innerhalb von drei Monaten zu übergeben.

Kostenrahmen maximal ausgenützt

Für das Porträt, einen 144 x 114 Zentimeter großen "C-Print on Debond" eines Fotos Sobotkas, wurde der Kostenrahmen von 30.000 Euro ausgenützt. Dieser Maximalwert wurde bisher nicht bei allen Porträts der Präsidenten-Galerie ausgeschöpft. Für den posthum entstandenen Fotosiebdruck der im Amt verstorbenen Parlamentschefin Barbara Prammer (SPÖ) durch Eva Schlegel musste das Parlament 20.000 Euro aufwenden. Vergleichsweise billig war das ungewöhnliche Porträt von Andreas Khol (ÖVP) von Josef Kern, für das 12.000 Euro ausgegeben wurden.

Foto-Shooting fand bereits statt

Das Foto-Shooting für Sobotkas Porträt hat bereits stattgefunden, wie jüngst "News" berichtete. Herausgekommen sind vier Sujets, die den Präsidenten laut dem Blatt "zwischen Demut und Selbstironie" zeigen. Welches Bild der Künstler auswählen wird, ist noch nicht bekannt. Der kunstsinnige Sobotka ist seit langem Bewunderer Wurms. So war er auch bemüht, dem Parlament Werke des steirischen Künstlers zu verschaffen. Sein eigenmächtiges Vorgehen dabei veranlasste jedoch Nachfolger Walter Rosenkranz (FPÖ), den Kauf rückabzuwickeln. Die zwei raumhohen Statuen sind daher nicht mehr im Hohen Haus zu sehen.

Für weiterer Bilder vorerst kein Platz

Was das Porträt angeht, schließt jenes von Sobotka fürs Erste die Galerie neben dem Plenarsaal ab, da kein weiterer Platz vorhanden ist. Sobald das nächste an der Reihe ist, wird man über die Art der Erweiterung entscheiden, heißt es aus dem Parlament auf APA-Anfrage. Ein Porträt für Doris Bures (SPÖ) ist bereits angefertigt. Es wird aber erst aufgehängt, sobald sie aus dem Hohen Haus ausscheidet. Kurzzeit-Präsidentin Elisabeth Köstinger (ÖVP) hat bisher auf einen Platz in der Galerie verzichtet.