In Mexiko kostete der Streit zwischen Lewis Hamilton und Charles Leclerc Ferrari wohl sogar einen Sieg. Nun wurden die beiden zur Aussprache gezwungen.

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"Das wird auch nie passieren", meinte Leclerc auf eine geteilte Meinung zwischen den zwei Piloten. Doch das sei "natürlich nicht das Ziel".

"Wir verstehen unsere gegenseitigen Grenzen und das ultimative Ziel, das ist, das beste Resultat für das Team zu holen", stieß Hamilton vor dem Grand Prix in Las Vegas (So., 5 Uhr/live ORF & im OE24-Live-Ticker) in dasselbe Horn. Die Aussprache, angefordert von Teamchef Fred Vasseur, der auch vor Ort war, funktionierte.

"Nach ein paar Sätzen alles in Ordnung"

"Wir mussten nur anfangen, miteinander zu sprechen, und nach ein paar Sätzen war die Spannung schon wieder weg und alles in Ordnung", unterstrich Leclerc. Das Gespräch dauerte zwar eine Stunde, doch bereits nach zehn Minuten habe sich die dicke Luft aufgelöst.

Für den Monegassen war der Streit ohnehin zu sehr aufgebauscht worden. Allerdings betonte er auch: "Ich bin inzwischen daran gewöhnt, nachdem ich seit so vielen Jahren für Ferrari fahre. Dinge werden sehr oft aus dem Verhältnis gerissen."

FIA entzieht Journalist Akkreditierung

Eine weitere Eskalationsstufe erreichte die Thematik auch deshalb, weil die FIA dem Journalisten Jonathan McEvoy die Akkreditierung entzogen hatte, nachdem dieser Leclerc in einer Kolumne als "hinterlistigen, kleinen Mistkerl ("Sneaky little bastard", Anm)" bezeichnet hatte. Seine Zeitung, die berüchtigte "Daily Mail", kündigte ihrerseits einen Boykott der Formel 1 an.

WM- und Konstrukteurs-Titel können bereits entschieden sein, doch der Königsklasse des Motorsports gehen wahrlich nie die Geschichten aus.