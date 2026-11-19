Der GTA-Wahnsinn hat auch David Alaba erwischt! Österreichs Fußball-Star präsentiert sich auf Instagram als Figur aus dem Kult-Videospiel und reiht sich damit in einen Trend ein, der gerade zahlreiche Fußball-Größen erfasst. Doch für den ÖFB-Kapitän gibt es neben dem Gaming-Hype noch einen ganz anderen Grund zur Freude: Sein Comeback rückt näher!

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Alaba mitten in Vice City! Auf Instagram zeigt sich der ÖFB-Star plötzlich als GTA-Figur – und sorgt damit für einen echten Hingucker. Doch der Wiener ist längst nicht der einzige Fußball-Promi, der auf den Gaming-Zug aufspringt. Auch Jude Bellingham und Kylian Mbappé mischen beim Hype rund um den Spiele-Kracher mit.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Doch nicht nur die Spieler lassen sich vom GTA-Hype anstecken – auch die Klubs liefern mittlerweile ihre ganz eigenen Versionen des Spiele-Hits. Besonders kreativ wurde Trabzonspor: Der türkische Klub veröffentlichte einen KI-generierten Clip, in dem unter anderem Mohamed Salah, Torhüter André Onana und Trainer Thomas Reis als GTA-Figuren auftauchen. Der Clou: Aus GTA 6 wird kurzerhand „GTA 61“! Die Zahl ist eine Hommage an Trabzon, denn 61 ist das Kfz-Kennzeichen der türkischen Stadt.

Und der Trend macht auch vor Österreich nicht halt! Austria Wien griff ebenfalls zur GTA-Optik und veröffentlichte vor dem Kracher gegen Red Bull Salzburg einen eigenen Social-Media-Post. Vom internationalen Topklub bis zur heimischen Bundesliga: Der Gaming-Hype hat längst den Fußball erobert.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Vom virtuellen Vice City zurück auf den Rasen?

Für Alaba könnte es allerdings schon bald wieder um deutlich mehr als virtuelle Abenteuer gehen. Der ÖFB-Kapitän arbeitet nach seiner Wadenverletzung an der Rückkehr bei Udinese Calcio. Seit seinem Ausfall im Oktober verpasste der 34-Jährige mehrere Serie-A-Partien.

Jetzt winkt die Rückkehr! Für das Auswärtsspiel beim FC Bologna am Sonntag (15 Uhr/live DAZN), wird eine Rückkehr in den Kader angepeilt. Ob es schon für einen Einsatz reicht, ist noch offen. Für Alaba wäre es aber ein wichtiger Schritt zurück auf die große Fußball-Bühne.

Nach mehr als einem Jahrzehnt Wartezeit ist GTA 6 seit dem 19. November 2026 endlich spielbar. Der neue Teil führt die Fans zurück nach Vice City, in den fiktiven US-Bundesstaat Leonida. Im Mittelpunkt stehen Lucia Caminos und Jason Duval, ein kriminelles Duo, das die Spieler durch die offene Spielwelt begleitet. Zunächst ist der Titel exklusiv für PlayStation 5 und Xbox Series X/S erhältlich.

Zwischen GTA 5 & GTA 6legte Alaba Weltkarriere hin

Doch die 13 Jahre seit dem Vorgänger sind nicht nur für GTA-Fans eine Ewigkeit. Auch bei Alaba hat sich in dieser Zeit eine ganze Fußballkarriere abgespielt. Als GTA 5 im September 2013 erschien, war der Wiener gerade einmal 21 Jahre alt. Mit Bayern hatte er wenige Monate zuvor das historische Triple aus Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League gewonnen. Im November 2013 wurde er erstmals zu Österreichs Sportler des Jahres gewählt.

Heute stehen zwei Champions-League-Titel mit Bayern, zehn deutsche Meisterschaften und weitere große Erfolge mit Real Madrid in seiner Vita. Aus dem jungen Bayern-Aufsteiger ist ein Weltstar geworden. Und während GTA-Fans nach 13 Jahren endlich eine neue Spielwelt bekommen, hofft Alaba auf das nächste Comeback auf dem echten Rasen.