Saudi-Millionen? USA-Angebot? Pep Guardiola (55) lässt sich nicht locken! Nach seinem Abschied von Manchester City will der Star-Trainer zunächst eine Auszeit nehmen. Doch für seine Rückkehr soll er bereits zwei ganz bestimmte Jobs im Kopf haben.

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Zehn Jahre Manchester City, 20 Titel – jetzt ist für Guardiola erst einmal Schluss. Daran ändern offenbar auch lukrative Avancen aus Saudi-Arabien nichts. Sein Berater Josep Maria Orobitg bestätigte Anfragen aus dem Wüstenstaat und stellte zugleich klar: Guardiola werde vor Beginn der nächsten Saison keine Gespräche über seine Zukunft führen.

Auch der US-Verband muss sich wohl gedulden. Nach dem Wechsel von Mauricio Pochettino zu Manchester United wurde Guardiola als möglicher Nachfolger gehandelt. Doch der Spanier will seine Auszeit offenbar durchziehen. Dabei soll er für die Zeit danach bereits zwei andere Nationalmannschaften besonders reizvoll finden: England und Brasilien!

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England wäre emotionale Rückkehr

Zehn Jahre lang war die Premier League Guardiolas berufliche Heimat. Mit Manchester City prägte er eine Ära, gewann Titel um Titel und machte den Klub zu einer der dominierenden Mannschaften Europas. Ein Engagement bei der englischen Nationalmannschaft hätte deshalb einen besonderen Reiz.

Nur: Der Platz ist besetzt! Thomas Tuchel führte die Three Lions bei der Weltmeisterschaft auf Rang drei – das beste Ergebnis seit dem Titelgewinn 1966. Auch sein Vertrag läuft noch bis nach der Heim-EM 2028. Ein vorzeitiger Abschied des Deutschen ist derzeit nicht absehbar.

Sollte Guardiola tatsächlich schon 2027 zurückkehren wollen, dürfte England damit vorerst keine realistische Option sein. Zumindest müsste sich beim Verband einiges bewegen, bevor die Tür für den Star-Trainer aufgeht.

Selecao wollte Pep bereits 2025

Noch spannender ist die Lage in Brasilien. Die Selecao soll Guardiola besonders reizen. Den Rekordweltmeister zu übernehmen und wieder an die Spitze des Weltfußballs zu führen, wäre eine gewaltige Aufgabe – und genau das könnte den Katalanen locken.

Schon 2025, als Brasilien nach der Trennung von Dorival Junior einen neuen Nationaltrainer suchte, wurde Guardiola als Kandidat gehandelt. Damals war er allerdings noch bei Manchester City gebunden. Inzwischen könnte sich eine neue Chance ergeben – auch, weil Carlo Ancelotti zunehmend unter Druck steht.

»Pack deine Sachen und verschwinde«

Der Italiener übernahm den Job und verlängerte seinen Vertrag im Mai bis nach der WM 2030. Doch die sportlichen Rückschläge haben die Diskussionen um seine Zukunft angeheizt. Das Achtelfinal-Aus bei der Weltmeisterschaft gegen Norwegen und die jüngste 2:3-Testspielpleite gegen Japan sorgten für heftige Kritik. Ex-Stürmer Romario forderte öffentlich sogar seinen Abschied: "Ancelotti, es reicht! Pack deine Sachen und verschwinde!"

Treino Selecao Brasileira KALLANG SINGAPORE, Nov 13, 2026 Brazilian national team, Nationalteam press conference, PK, Pressekonferenz and training session Carlo Ancelotti The Brazilian National Team held a press conference and training session at Jalan Besar Stadium in Kallang, Singapore, on Friday morning 13. IMAGO / Gabriel Vidal Singapura Copyright: xGabrielxVidalx © IMAGO/Pera Photo Press

Zwar stärkte Brasiliens Verband dem Ex-Real-Trainernach dem WM-Aus zunächst den Rücken. Doch eine Jobgarantie auf Dauer ist das nicht. Sollte die sportliche Entwicklung weiter enttäuschen, könnte Ancelotti trotz seines langfristigen Vertrags bis 2030 ins Wanken geraten. Eine vorzeitige Trennung wäre zwar teuer, aber keineswegs ausgeschlossen.