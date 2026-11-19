Beim FC Bayern gibt es gleich doppelten Grund zur Zuversicht: Vincent Kompany kehrt an die Seitenlinie zurück, und auch Jamal Musiala steht vor seinem Comeback. Gegen den 1. FC Köln könnte der 23-Jährige am Freitag (20.30 Uhr/live bei Sky) erstmals wieder auf dem Platz stehen. Doch hinter der Rückkehr des Ausnahmespielers liegt eine schwierige Zeit – und eine Debatte, die durch die jüngsten Aussagen von Uli Hoeneß zusätzlich an Brisanz gewonnen hat.

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DFB-Star Musiala hatte sich Ende September beim Aufwärmen vor dem Nations-League-Spiel gegen die Niederlande einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zugezogen. Hinzu kommt die von ihm öffentlich gemachte neurologische Dysfunktion, die seine gesundheitliche Situation zusätzlich komplex macht. Umso größer ist die Aufmerksamkeit vor dem Heimspiel am Freitag gegen Köln (ab 20.30 Uhr, HIER im Sport24-Liveticker).

Einer, der sich besonders auf die Rückkehr seines Offensivstars freut, ist Vincent Kompany. Der Bayern-Trainer ist beeindruckt davon, mit welchem Ehrgeiz sich Musiala zurückkämpft. "Wie Jamal kämpft und was er jetzt zeigt – ich hoffe, dass ihr alle es auch in den nächsten Monaten erleben werdet und er es auf dem Platz zeigen kann. Es sind Momente, die uns Kraft geben können für die ganze Saison", erklärte der Belgier. Besonders beeindruckt ihn die Einstellung seines Schützlings: "Er zeigt eine Wahnsinns-Mentalität und viel Hunger." Entscheidend sei nun, dass Musiala seine Qualitäten wieder auf dem Rasen zeige: "Er muss auf dem Platz sprechen." Für das Köln-Spiel gab Kompany eine vorsichtige Prognose ab: "Er ist morgen dabei wahrscheinlich."

»Als ich kam, war er ein Golden Child«

Auch über Musialas Entwicklung während der schwierigen Phase fand der Bayern-Coach bemerkenswerte Worte. "Als ich kam, war er ein Golden Child. Wenn ich jetzt sehe, wie er mit der gesamten Situation umgeht, ist das besonders", sagte Kompany. Aus dem Rückschlag könne der Nationalspieler sogar zusätzliche mentale und körperliche Stärke ziehen. Die Vorfreude auf seine Rückkehr ist jedenfalls groß: "Für solche Spieler kommen wir ins Stadion."

Sportvorstand Max Eberl machte ebenfalls deutlich, dass Musiala beim Rekordmeister volle Rückendeckung genießt. Zugleich ordnete er die jüngsten Aussagen von Uli Hoeneß ein: "Dass Uli Hoeneß sich immer Gedanken um den Verein macht, ist klar. Er will immer, dass der FC Bayern an der Spitze ist." Die Überzeugung der Bayern-Führung sei dennoch ungebrochen. "Wir sehen bei Jamal einen Jungen, der unglaublich widerstandsfähig ist. Wir haben die Überzeugung, dass Jamal Stärke aus der Situation zieht. Wir unterstützen jeden Spieler, das sind unsere Jungs. Diese Unterstützung bekommt Jamal", betonte Eberl.

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Das "Millionen-Dilemma"

Damit reagierte der Sportvorstand auch auf die Diskussion, die Hoeneß mit seinen Aussagen über Musialas Gesundheit ausgelöst hatte. Der Ehrenpräsident hatte in einer BR-Sendung offen angesprochen, dass unklar sei, ob der Nationalspieler jemals wieder seine frühere Leistungsfähigkeit erreichen könne. Dabei rückte er auch die finanzielle Dimension in den Fokus: Musiala bezieht weiterhin sein vereinbartes Millionen-Gehalt, obwohl seine sportliche Zukunft nach den gesundheitlichen Rückschlägen schwer einzuschätzen ist. Hoeneß sprach von einem Dilemma für den Verein und stellte zugleich klar, dass Bayern nicht einfach Musialas Vertrag infrage stellen könne, nur weil seine Leistungen möglicherweise nicht mehr dem ursprünglichen Niveau entsprechen. Eine konkrete Forderung nach einem Gehaltsverzicht stellte er dabei allerdings nicht.

Die Aussagen sorgten für Diskussionen – schließlich geht es um einen der wichtigsten Spieler des FC Bayern und einen langfristigen Vertrag. Umso deutlicher fällt die Botschaft aus München aus: Musiala soll die Zeit und Unterstützung bekommen, die er für seine Rückkehr benötigt. Kompanys Hoffnung reicht ohnehin weit über das Köln-Spiel hinaus: "Ich hoffe, dass wir in sechs Monaten eine ganz andere Geschichte haben." Jetzt soll Musiala auf dem Platz das nächste Kapitel aufschlagen. Der erste Schritt könnte bereits am Freitag erfolgen.