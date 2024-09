× Sport im Büro integrieren: Tipps für mehr Bewegung im Arbeitsalltag

Ein Bürojob kann es einem schwierig machen, ausreichend Bewegung in den Alltag einzubauen. Mit den Tipps unserer Kolumnistin Nicole Mayr (www.easyeating.at) gelingt's!

Das lange Sitzen, die Meetings und der ständige Blick auf den Bildschirm tragen dazu bei, dass Bewegung im Büroalltag oft zu kurz kommt. Doch gerade bei einem Schreibtisch-Job ist es besonders wichtig, regelmäßig aktiv zu werden und sich zu bewegen, um die Gesundheit und das allgemeines Wohlbefinden zu fördern.

Sport im Büroalltag integrieren: Die besten Tipps

1. Bewegungseinheiten – klein, aber fein

Trotz vollem Arbeitstag gibt es Möglichkeiten, kleine Bewegungseinheiten in den Tag einzubauen. Statt zb den Aufzug zu nehmen, benutze die Stiegen. Durch das Stiegensteigen wird die Beinmuskulatur gestärkt und das Herz-Kreislauf-System angeregt. Hole dir etwas zu Essen, anstatt es dir in dein Büro liefern zu lassen. Steh kurz auf und streck dich durch. Du musst nicht jeden Tag einen Marathon laufen, solche Habits werden sich auf der Langstrecke positiv auswirken.

2. Arbeitsweg nutzen

Der Arbeitsweg bietet die ideale Gelegenheit für Bewegung. Wer in der Nähe des Arbeitsplatzes wohnt, kann das Fahrrad nehmen oder zumindest einen Teil des Weges zu Fuß gehen. Auch das Aussteigen eine Haltestelle früher und der restliche Weg zu Fuß, sorgen für zusätzliche Bewegung. Wer mit dem Auto fährt, kann etwas weiter entfernt parken und dann den restlichen Weg in die Arbeit gehen. Diese kleinen Veränderungen summieren sich dann im Laufe der Woche!

3. Bewegungspausen gezielt einplanen

Längere Arbeitssitzungen ohne Unterbrechung führen oft zu Verspannungen und Erschöpfung. Bewegungspausen sind hier das A&O – denn sie fördern gleichzeitig die Konzentration als auch die Produktivität. Diese Pausen lassen sich einfach in den Tagesablauf integrieren – sei es durch ein kurzes Stretching am Arbeitsplatz, ein paar Kniebeugen oder einen Spaziergang um den Block. Eine gezielte Bewegungspause von 5 bis 10 Minuten kann einen großen Unterschied machen.

4. Sitzalternativen und dynamisches Arbeiten

Schon einmal an Sitzalternativen wie einen Gymnastikball oder ein Stehpult gedacht? Diese fördern eine aktive Sitzhaltung und stärken die Rumpfmuskulatur. Wer im Stehen arbeitet, kann leicht in Bewegung bleiben, indem z.B. das Gewicht von einem Bein auf das andere verlagert wird oder leichte Dehnübungen durchgeführt werden. Auch für Meetings oder Telefonate kann man sich an ein Stehpult stellen oder währenddessen herumgehen.

5. Sport in den Büroalltag integrieren

Sport kann direkt in den Büroalltag eingebunden werden. Viele Unternehmen bieten inzwischen sogar Fitnessräume oder Sportkurse an, die in der Mittagspause oder nach der Arbeit genutzt werden können. Auch eine kurze Yoga- oder Pilates-Einheit am Arbeitsplatz kann Verspannungen lösen und neue Energie liefern. Wenn solche Angebote nicht existieren, kannst auch du die Initiative ergreifen und mit deinen Kolleginnen eine Laufgruppe gründen oder dich für gemeinsame Spaziergänge verabreden.

6. Sitzpausen

Wer viel sitzt, sollte erst recht auf regelmäßige Bewegung achten. Neben den bereits genannten Bewegungspausen kann auch eine regelmäßige Änderung der Sitzposition helfen. Häufiges Aufstehen, sich strecken oder kurz im Büro umhergehen aktiviert den Kreislauf und verhindert Verspannungen. Auch das Sitzen auf einem Balancekissen aktiviert die Muskulatur und verbessert die Sitzhaltung.

7. Bewusste Pausengestaltung

In der Mittagspause können Bewegung und Entspannung kombiniert werden. Anstatt die gesamte Pause im Sitzen am Mittagstisch zu verbringen, kannst du stattdessen ein Spaziergang an der frischen Luft für einplanen und die Konzentration für den Nachmittag steigern. Auch durch leichte Dehnübungen oder eine kurze Meditation wird der Kopf frei und der Körper entspannt.

Mit kleinen Schritten zu mehr Bewegung im Office

Durch mehr Sport und Bewegung im Büroalltag – es reichen bereits kleine Änderungen im täglichen Ablauf – wirst du schon bald spürbare Verbesserungen bemerken. Ob durch regelmäßige Bewegungspausen, einen aktiven Arbeitsweg, oder sportliche Aktivitäten mit Kolleginnen – wer bewusst auf seine körperliche Gesundheit achtet, kann auch im Büroalltag fit und gesund bleiben!