Adi Hütter hinkt bei Eintracht Frankfurt seinem Vorgänger hinterher und gesteht Zweifel an seiner Rückkehr. Doch vor dem Duell mit Christian Ilzer macht eine Statistik Mut.

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Zwölf Punkte aus neun Spielen – Adi Hütters zweite Amtszeit bei Eintracht Frankfurt verläuft bislang weniger erfolgreich als jene seines Vorgängers. Albert Riera hatte nach seinen ersten zehn Bundesliga-Partien bereits 15 Zähler gesammelt. Will der Vorarlberger zumindest gleichziehen, muss am Samstag gegen Hoffenheim ein Sieg her. Ausgerechnet vor dem Österreicher-Duell mit Christian Ilzer spricht allerdings eine bemerkenswerte Statistik für Hütter. Und das, obwohl ihm seine Rückkehr nach Frankfurt zunächst sogar schlaflose Nächte bereitet hatte.

Vertrauter verrät Hütters größte Veränderung

Im Gespräch mit Hit Radio FFH gestand der 56-Jährige, dass ihn vor seinem zweiten Engagement bei der Eintracht erhebliche Zweifel plagten. "Ich habe nicht genau gewusst, ob das der richtige Schritt ist. Ob die Menschen das auch wollen, dass ich wieder zurückkomme", erzählte Hütter. Die Unsicherheit beschäftigte ihn sogar nachts: "Da habe ich dann schon ein paar schlaflose Nächte gehabt."

Inzwischen ist Hütter wieder in Frankfurt angekommen. Und ausgerechnet sein langjähriger Assistent Christian Peintinger hat eine Veränderung bemerkt. Im Eintracht-Podcast "Aufstehen mit der Eintracht" verriet der Österreicher, dass sein Chef bei öffentlichen Auftritten inzwischen deutlich lockerer geworden sei.

"Er ist etwas entspannter bei Pressekonferenzen geworden", erklärte Peintinger. Mittlerweile lasse Hütter dort sogar gelegentlich seinen "österreichischen Schmäh" durchblitzen. Früher sei das praktisch nie vorgekommen.

Ilzers Hoffenheim ist Hütters Lieblingsgegner

Ausgerechnet vor dem Österreicher-Duell mit Christian Ilzer spricht eine beeindruckende Statistik für Hütter. Gegen Hoffenheim ist der Vorarlberger als Eintracht-Trainer noch ungeschlagen – mehr noch: Alle sechs bisherigen Duelle mit der TSG gewann er. Klubübergreifend stehen sogar sieben Siege und ein Remis aus acht Spielen zu Buche. Eine Niederlage gegen Hoffenheim hat Hütter als Trainer noch nie kassiert.

Am Samstag (21. November, 15.30 Uhr) empfängt Frankfurt Ilzers Hoffenheimer. Ein weiterer Sieg würde Hütters Bilanz nach zehn Bundesliga-Spielen auf 15 Punkte verbessern. Damit würde er mit der Ausbeute seines Vorgängers Albert Riera gleichziehen.