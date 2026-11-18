Nicht gesetzt
Leipzig trifft Transfer-Entscheidung bei Seiwald
Sieben Einsätze in der Bundesliga, vier in der Champions League – aber nur drei davon über 90 Minuten.
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Weil Trainer Martin Demichelis von der Doppel-Sechs abwich, wie Seiwald erklärte, ist der Österreicher nicht mehr gesetzt.
Und wo ein gesetzter Spieler plötzlich auf der Bank sitzt, sind Transfer-Gerüchte nicht weit. Wohl auch deshalb trafen die Roten Bullen nun eine Entscheidung über den 25-Jährigen.
Leipzig mit Urteil zu Seiwald
Wie die "Bild" berichtet, ist Seiwald weiterhin Teil der Planungen und dürfte den Verein nicht einmal dann verlassen, wenn Angebote vorliegen würden.
Das passt ihm wohl ohnehin gut, denn mit Vertrag bis 2028 will sich Seiwald zurück in die Startelf kämpfen.
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