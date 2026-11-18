Nach dem Nationalteam-Rücktritt von Romelu Lukaku (33) kommen nun brisante Hintergründe ans Licht: Ein Streit rund um die Reservistenrolle soll den Fenerbahce-Star zum Abschied bewegt haben.

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Erst vor wenigen Tagen verkündete Fenerbahce-Torjäger Romelu Lukaku überraschend seinen Rücktritt aus der belgischen Nationalmannschaft. Nun sickern brisante Details über die wahren Hintergründe der Entscheidung von "Big Rom" durch.

Wie die belgische Zeitung "Het Laatste Nieuws" (HLN) berichtet, fasste der 33-Jährige den Entschluss zum Abschied bereits vor dem Länderspiel gegen Italien – unter dem Motto: "Ich spiele nicht in diesem Team." Nationaltrainer Mark van Bommel soll erst im Nachhinein über den endgültigen Schritt seines Angreifers informiert worden sein.

Streit um Bankplatz gegen Türkei und Italien

Fokus nur noch auf den Klubfußball hier im Archivbild: Nach 94 Toren in 135 A-Länderspielen für Belgien sorgte Fenerbahce-Torjäger Romelu Lukaku mit den Enthüllungen rund um seinen Rücktritt für Wirbel – laut belgischen Medienberichten hatte der 33-Jährige schon vor dem Länderspiel gegen Italien seinen Abschied beschlossen. © APA/AFP/OZAN KOSE

Laut dem Bericht von "HLN" soll der Haussegen im belgischen Lager schon vor dem Aufeinandertreffen mit der Türkei schief gehangen sein. Als Lukaku erfuhr, dass er in dieser Partie nur auf der Bank sitzen würde, schob er demnach eine Verletzung vor und trat trotz fehlender schwerwiegender Blessur die Reise mit der Mannschaft gar nicht erst an.

Auch im darauffolgenden Duell mit Italien eskalierte die Situation: Als dem Stürmer mitgeteilt wurde, dass er eingewechselt werden solle, verweigerte er den Einsatz und schlug stattdessen vor, lieber Hugo Cuypers ins Spiel zu bringen.

Romelu Lukaku verabschiedet sich mit emotionaler Botschaft

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In seiner offiziellen Rücktrittserklärung hatte der Angreifer zuvor noch versöhnliche Töne angeschlagen und auf seine 16 Jahre im Dress der "Roten Teufel" zurückgeblickt. "Ich habe in diesen 16 Jahren alles für die Nationalmannschaft gegeben und jede denkbare Emotion erlebt. Ich bin stolz darauf, mein Land bei vier Weltmeisterschaften und drei Europameisterschaften vertreten zu haben", schrieb Lukaku und bedankte sich bei Teamkollegen, Trainern sowie Fans.

Mit 94 Treffern in 135 Länderspielen bei insgesamt 154 Kaderberufungen – ergänzt durch Nachwuchseinsätze in der U21 (fünf Spiele, ein Tor), U18 (ein Spiel) und U15 (vier Spiele, ein Tor) – geht er als Belgiens Rekordtorschütze in die Geschichte ein.