Erst im Herbst verlängerte Harry Kane beim FC Bayern bis 2029 – doch in England träumt Ex-Klub Tottenham weiter von einer Rückkehr des Torjägers. Eine Bedingung könnte alles verändern.

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Erst kürzlich verlängerte Harry Kane seinen Vertrag beim deutschen Rekordmeister FC Bayern München vorzeitig bis zum Sommer 2029. Dennoch reißen die Spekulationen über eine mögliche Rückkehr des 33-jährigen Torjägers zu seinem Ex-Klub Tottenham Hotspur nicht ab. Wie das britische Fußballportal "Sports Mole" berichtet, soll Tottenham nämlich weiterhin über ein sogenanntes Matching-Right verfügen, um bei jedem künftigen Angebot eines anderen Vereins für seinen Rekordtorschützen gleichzuziehen.

Sportlich läuft es für den englischen Nationalteam-Kapitän in München aktuell wieder überragend: In dieser Saison steht Kane bereits bei 20 Scorerpunkten in 15 Pflichtspielen, aufgeteilt auf zehn eigene Treffer und zehn Assists, nachdem er in der jüngsten Länderspielpause zudem Englands ewigen Männer-Einsatzrekord gebrochen und gegen Kroatien sowie Spanien getroffen hatte.

Champions League mit Bayern als Schlüssel für Harry Kane

Der ehemalige Tottenham-Stürmer Darren Bent macht den Fans der Londoner nun trotz des neuen Bayern-Vertrags konkrete Hoffnungen auf ein Sensations-Comeback. Gegenüber "Sports Mole" erklärte der Ex-Angreifer im Gespräch für das Portal "MrQ", dass ein Triumph in der Königsklasse den Ausschlag geben könnte: "Wenn Bayern dieses Jahr die Champions League gewinnt, hat er wohl jedes Ziel abgehakt, das er abhaken wollte. Er hat dort die Meisterschaft gewonnen, Pokale geholt und den Goldenen Schuh abgeräumt. Der große Titel wäre die Champions League." Sollte Kane den Henkelpott tatsächlich nach München holen, stünde er laut Bent auf einer Stufe mit Bayern-Legenden wie Robert Lewandowski – und hätte in Deutschland schlicht nichts mehr zu beweisen.

Titel-Jubel in München hier im Archivbild: Nachdem Harry Kane mit dem FC Bayern bereits die deutsche Meisterschaft gewinnen konnte und seinen Vertrag bis Sommer 2029 verlängerte, wäre laut Ex-Profi Darren Bent ein Triumph in der Champions League der mögliche Schlüssel für eine spätere Rückkehr des 33-Jährigen zu Ex-Klub Tottenham Hotspur. © IMAGO/Moritz Müller

Tottenham-Tabelle entscheidet über mögliche Premier-League-Rückkehr

Allerdings knüpft Darren Bent ein mögliches Comeback bei den Nordlondonern an eine klare sportliche Voraussetzung. Für Kane mache ein Abschied aus München nur dann Sinn, wenn Tottenham in der oberen Tabellenhälfte der Premier League mitmischt. "Es macht keinen Sinn, Bayern München zu verlassen, wenn die Spurs im Tabellenkeller dümpeln, gegen den Abstieg kämpfen oder in der unteren Tabellenhälfte stehen. Wofür sollte er dann zurückkommen?", gab Bent zu bedenken.

Als Kane im Sommer 2023 von Tottenham nach München wechselte, verließ er England mit 213 Premier-League-Toren – nur 47 Treffer hinter Allzeit-Rekordhalter Alan Shearer (260 Tore). Während Shearer einst im Gespräch mit der Premier League überzeugt war, dass der Ballon-d'Or-Gewinner diese Bestmarke jagen würde, hatte Kane selbst gegenüber dem Magazin "FourFourTwo" im September eingeräumt, dass dieser Wunsch mittlerweile nachgelassen habe. Ein emotionaler Titelgewinn mit seinem Herzensklub Tottenham wäre bei einer Rückkehr daher wohl seine größte Motivation.