Elf Siege in Serie, aber Sorgen um den Oberschenkel: Carlos Alcaraz setzt sich in Turin trotz Behandlungspause gegen Daniil Medvedev durch.

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Carlos Alcaraz musste sich behandeln lassen, Daniil Medvedev bekam ihn trotzdem nicht zu fassen. Der Spanier gewann am Mittwoch bei den ATP Finals in Turin mit 6:2, 6:4 und steht nach seinem zweiten Gruppensieg unmittelbar vor dem Halbfinaleinzug. Schon das Abendspiel zwischen Frances Tiafoe und Flavio Cobolli könnte ihm den vorzeitigen Aufstieg bringen.

Nach seinen Titeln in Wien und Paris hält der 23-Jährige bei elf Siegen in Serie. Auch gegen Medvedev wird die Bilanz immer deutlicher: Im elften Duell war es bereits Alcaraz’ achter Erfolg.

Vier Spiele in Folge entscheiden ersten Satz

Bis zum 2:2 hielt Medvedev mit. Dann zog Alcaraz davon: Der Spanier holte das erste Break, nahm dem Russen wenig später erneut den Aufschlag ab – diesmal zu null – und gewann den Satz mit 6:2.

"Ich habe in den harten Momenten gut gespielt", sagte Alcaraz anschließend. Gegen Medvedev müsse man entspannt bleiben, weil so viele Bälle zurückkämen.

Behandlung am linken Oberschenkel

Auch im zweiten Durchgang schlug Alcaraz sofort zu und schaffte das Break zum 1:0. Dann musste er allerdings eine medizinische Auszeit nehmen. Der siebenfache Grand-Slam-Champion ließ sich wegen Beschwerden am linken Oberschenkel behandeln, die betroffene Stelle wurde bandagiert.

Alcaraz spielte weiter und verteidigte seinen Vorsprung. Medvedev stabilisierte seinen eigenen Aufschlag, konnte dem Spanier beim Return aber nicht mehr gefährlich werden. Nach 72 Minuten war die Partie entschieden.

Spain's Carlos Alcaraz receives medical attention during his match against Russia's Daniil Medvedev at the ATP Finals tennis tournament, in Turin on November 18, 2026. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP) © APA/AFP/MARCO BERTORELLO

Ein Titel fehlt Alcaraz noch

Mit zwei Siegen und 4:0 Sätzen führt Alcaraz die Gruppe Ivan Lendl an. Zum Abschluss der Gruppenphase trifft er am Freitag auf Lokalmatador Flavio Cobolli.

Den Titel bei den ATP Finals hat der Spanier noch nicht gewonnen. Im Vorjahr verlor er das Endspiel gegen Jannik Sinner.